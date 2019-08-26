Gayrimenkulde toplam satışlar 1 milyonu geçti

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, Temmuz ayı sonrasında toplam gayrimenkul satış sayısı 1 milyonu aşması ile ilgili "Özellikle konut kredisi faiz indirimi sonrası önümüzdeki aylarda ipotekli konut satışlarında artışlar yaşanacak" dedi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, Temmuz ayı sonrasında toplam gayrimenkul satış sayısı 1 milyon 99 bin 430 rakamına ulaştı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Özellikle konut kredisi faiz indirimi sonrası önümüzdeki aylarda ipotekli konutsatışlarında artışlar yaşanacak. Gene yılsonuna kadar hazineye ait tarım arazilerinin, üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan veya kullanan kişilere de satışları söz konusu olacak. Bunlar da toplam satış sayısının artıracak" dedi.

Yabancı mülkiyet sayısı 300 bini geçti

Özelmacıklı, "Ülkemiz genelinde toplam yabancı mülkiyet sayısı 316 bin 52 rakamına ulaştı. 2019 yılı ilk yedi ayında yabancıya yapılan konut satış sayısı toplamı ise 24 bin 144 oldu. Bu sene en çok konut satışı yapılan iller sıralamasında ise İstanbul’dan sonra sırasıyla Antalya, Ankara, Bursa, Yalova, Sakarya, Trabzon, Mersin, Muğla ve Samsun geliyor" şeklinde konuştu.

İnşaat sektörü güven endeksi 55.5 oldu

Konut satışlarının tüketici ve inşaat sektörü güven endeksine bağlı olduğunu ifade eden Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Ağustos ayında tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.1 oranında artarak 58,3 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 52,4 iken, Ağustos ayında yüzde 6 oranında artarak 55,5 oldu" ifadelerini kullandı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 60 azaldı

Özelmacıklı, "TÜİK verilerine göre belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatları 2019 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 60, yüzölçümü yüzde 60,1, değeri yüzde 50, daire sayısı yüzde 66,3 azaldı. Bu bizlerin konut satışlarında bir süre stokları değerlendireceğimizi gösteriyor. Gene TÜİK verilerine göre, yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümünün de yüzde 2,8 artığını görüyoruz. Bu da iskân durumunun tüketici tarafında benimsendiğini gösteriyor" dedi.