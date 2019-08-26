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Boğazından 5 kez bıçaklanan Tuba Korkmaz'dan Emine Bulut'un videosuna tepki

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Boğazından 5 kez bıçaklanan Tuba Korkmaz'dan Emine Bulut'un videosuna tepki

ESKİŞEHİR'de 3 yıl önce eski sevgilisi tarafından boğazından 5 kez bıçaklanan Tuba Korkmaz, son görüntüsüyle Türkiye'nin gündemine oturan Emine Bulut olayına ilişkin "Kesilen boğazın hissini biliyorum ben. Beni gördüğünde videomu çekmek yerine ambulansı arayan o kadın olmasaydı yoktum belki" diyerek tepki gösterdi.

"Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezası alan ve hiçbir ceza indirimi uygulanmayan eski erkek arkadaşı Fatih S. tarafından 17 Haziran 2016 tarihinde falçata ile boğazından 5 kez bıçaklanan Korkmaz isyan etti.

"Kesilen boğazın hissini biliyorum ben..."

Korkmaz, "Kesilen boğazın hissini biliyorum ben... ve 'ölmek istememe'yi... O an değil, belki iki gün sonra yutamadığın bir su damlasında boğularak ölmek, ama o an o adamın elinden değil... Ben şanslı mıydım? Kızım şanslı mıydı? Bilmiyorum ama fotoğrafımdan da gördüğünüz gibi zaferle çıktım o andan" diye yazdı.

"Videomu çekmek yerine..."

Korkmaz yazısının devamında Emine Bulut olayındaki gibi ağır yaralıyken, çevresindekilerin cep telefonu ile video çekmek yerine kendisine acil tıbbi müdahalede de bulunduğuna dikkat çekti.

Korkmaz şu ifadeleri kullandı: Beni gördüğünde videomu çekmek yerine ambulansı arayan o kadın olmasaydı yoktum belki şimdi. Bugün bi kez daha teşekkür ettim ona.. Ve ben Tuba Korkmaz, üç yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşımın beş falçata darbesinden kıl payı kurtularak hayatta kaldım ve hala korkusuyla yaşamaya devam ediyorum. Kadınların korkusuzca yaşayabilecekleri bir yer için elimden gelen ne varsa yapmaya hazırım!

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