Hangi banka ne veriyor? Ağustos sonu konut kredisi faiz oranlarında son durum

Konut kredisi faiz oranlarında düşüş sürerken, kamu bankalarından sonra özel bankalar da peş peşe indirimler gerçekleştirdi. Ağustos sonunda konut kredisi faiz oranlarında son durum ne oldu? Ayrıntılar haberimizde.

Ağustos başında Ziraat Bankası, HalkBank ve VakıfBank’ın ortak uygulamaya başladığı %0.99 faizli konut kredisi kampanyasının ardından özel bankalarda konut kredisi faiz oranlarını hızla düşürmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası’nın Türk Lirası zorunlu karşılıklar faizleri bankaların kredi büyümesine orantılı olarak uygulayacağını açıklaması ile bir çok banka kredi kullandırım şartlarında ve faiz oranlarında tüketici lehine kararlara gitti. Bankalar karar sonrası mevduat faizlerinde yüksek oranlar sunabilmek için kredi kullandırmak zorunda kaldı.

Kredipazarı'nda yer alan habere göre, konut kredisi faiz oranları ortalaması Ağustosun son haftası itibariyle %1.7’ye düştü. Söz konusu faiz oranları bir ay önce %1.91 seviyesindeydi. Ağustos ayında son bir aylık süreçte konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş 20 baz puanın üzerinde gerçekleşti.

En düşük kredi fazi oranı yüzde 1.34

Hafta başında en uygun kampanyalı konut kredisi faiz oranı %0.99 olmaya devam ediyor. Özel bankalardaki en düşük kampanyalı konut kredisi faiz oranı ise %1.34 seviyesinde. En yüksek tabela konut kredisi faiz oranı da %2.58 olarak karşımıza çıkıyor. KrediPazari.com’un araştırmalarına göre 26 Ağustos itibariyle tüm bankaların konut kredisi faiz oranları şu şekilde;

120 ay taksitte 50 bin lira daha az ödeniyor Konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş sonrası tüketicinin cebinde kalan para belli oldu. Örnek olarak vermek gerekirse 120 ay vadeli 200 bin lira kredide toplam geri ödeme 453 bin lirayı buluyordu. İndirim sonrası yüzde 1.34 faiz oranıyla toplam geri ödeme 403 bin liraya kadar düşüyor.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Faizleri

Ziraat Bankası konut ürün paketi kapsamında %0.99 faiz oranı sunuyor. Kampanya haricinde ise banka %1.39 konut kredisi faiz oranı kullandırıyor.

HalkBank Konut Kredisi Oranları

HalkBank kampanyalı hesaplı evim konut kredisi dahilinde %0.99, canım evim konut kredisi ürünü kapsamında ise %1.39 faiz oranı sunuyor.

VakıfBank Konut Kredisi Faiz Oranları

VakıfBank kampanyalı sarı panjur konut kredisi için %0.99 faiz oranı sunarken standart konut kredisi kapsamında %1.49 faiz oranı ile konut kredisi sağlıyor.

İNG Konut Kredisi Faiz Oranı

İNG konut kredisi faiz indirimi sonrasında 3 yıl vadeye kadar %1.39, 10 yıl vadeye kadar ise %1.34 faiz oranı kullandırmaya başladı. Bankanın söz konusu kampanyalı oranlarından yararlanmak için konut kredisine ek sigortaların kullanılması gerekiyor.

TEB Konut Kredisi Faiz Oranı

TEB kampanyalı konut kredisi ürünleri için faiz oranlarını tüm vadelerde 10 yıla kadar %1.35’e düşürdü. Banka tabela konut kredisi faizleri için %2.58 faiz oranı sunuyor.

Akbank Konut Kredisi Oranları

Akbank 4 yıl vadeye kadar %1.39, 10 yıl vadeye kadar ise %1.35 faiz oranı ile konut kredisi kullandırmaya başladı.

Garanti BBVA Konut Kredisi Faizleri

Garanti BBVA 1 yıl vadeye kadar %1.45, 2 yıl vadeye dek %1.37 ve 3 ile 10 yıl vade arasında %1.36 konut kredisi faiz oranı sunuyor.

Kuveyt Türk Konut Finansmanı Oranları

Kuveyt Türk Katılım Bankası 10 yıla dek tüm vadelerde %1.37 kar payı oranı ile konut finansmanı kullanılıyor.

Yapı Kredi Konut Kredisi Faiz Oranları

Yapı Kredi Bankası faiz indirimi sonrasından 10 yıl vadeye kadar tüm vadeler için %1.39 konut kredisi faiz oranı sunuyor.

ICBC Konut Kredisi Faiz Oranları

ICBC Bank dün gerçekleştirdiği indirim sonrasında kampanyalı yeni evim konut kredisi için %1.43 faiz oranı sunmaya başladı.

Türkiye Finans Bankası Konut Finansmanı Oranları

Türkiye Finans Katılım Bankası 10 yıl vadeye dek %1.6 kar payı oranı ile konut finansmanı kullandırıyor.

İş Bankası Konut Kredisi Faizleri

İş Bankası kampanyalı Sonbahar Konut Kredisi faiz oranları dahilinde 10 yıl vadeye kadar faiz oranlarını %1.39 olarak kullandırmaya başladı. Banka tabela konut kredisi için de %2.2 faiz oranı kullandırıyor.

QNB Finansbank Konut Kredisi Oranları

QNB Finansbank 10 yıl vadeye dek %1.59 faiz oranı ile konut kredisi sunuyor.

Şekerbank Konut Kredisi Faiz Oranları

Şekerbank 5 yıl vadeye kadar %1.79, 10 yıl vadeye kadar %1.94 konut kredisi faiz oranı sunuyor.

Anadolubank Konut Kredisi Faizleri

Anadolubank konut kredisi faiz oranları dahilinde 10 yıl vadeye kadar %1.97 faiz oranı kullandırıyor.

HSBC Konut Kredisi Faizleri

HSBC Bank 10 yıl vadeye kadar %1.99 faizli konut kredisi kullandırıyor.

DenizBank Konut Kredisi Faiz Oranları

DenizBank kampanyalı konut kredisi için %2.05 faiz oranı ile kredi sunuyor.