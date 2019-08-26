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Çinli teknoloji şirketi Baidu dünya devi Google'ı geride bıraktı

Çinli teknoloji şirketi Baidu dünya devi Google'ı geride bıraktı

ÇİN'in yükselen teknoloji şirketi Baidu'nun yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda satışlarını yüzde 3 bin 700 artırarak küresel akıllı hoparlör pazarında ikinci sıraya yükseldiği bildirildi.

Yalnızca Çin pazarında faaliyet gösteren Baidu, yılın ikinci çeyreğinde 4,5 milyon birim satışla, küresel akıllı hoparlör pazarında ABD'li üretici Amazon'un ardından en çok satış yapan ikinci şirket oldu.

Piyasaya yeni çıkardığı "Xiaodu" model akıllı hoparlör cihazlarıyla satışlarını önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 bin 700 artıran şirket, "Google Home" cihazlarıyla piyasada iddialı konumda bulunan ABD'li teknoloji devi Google'ı geri bıraktı.

Google 3. sıraya geriledi
Amazon, "Eco" marka cihazlarıyla, yılın ikinci çeyreğinde dünya genelinde 6,6 milyon birim satışla piyasadaki liderliğini korurken, Google, 4,1 milyon satışla üçüncü sıraya geriledi.

google

2 kat arttı
Baidu'nun yükselişinde Çin'deki akıllı hoparlör pazarındaki satışların yılın ikinci çeyreğinde 2 kat artışla, 12,6 milyon birime ulaşması etkili oldu. Alibaba ve Xiaomi gibi Çinli şirketler de pazar paylarının arttırarak Google'ın ardından en çok satış yapan 4. ve 5. şirketler oldu.

Akıllı hoparlör satışları yılın ikinci çeyreğinde dünya genelinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 artış gösterdi.

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