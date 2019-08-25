Bitlis Ahlat'ta Malazgirt Zaferi coşkusu
Anadolu Ajansı
BİTLİS'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler renkli görüntüler oluşturdu. Bitlislilerin yanı sıra Türkiye'nin birçok yerinden kente gelen vatandaşlar, Kırgızların ata sporu kök börü, atlı okçuluk, okçuluk, cirit, karakucak ve şalvar güreşleri müsabakalarını izledi, devlet sanatçılarının sergilediği ürünleri görme imkanı buldu.
BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
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'Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı' olarak nitelendirilen Ahlat'ta, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları devam ediyor.
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'1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nın kurulduğu Çarho mevkisindeki 400 dönümlük alanda üç gündür devam eden etkinliklere ilgi gösteren vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
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Kırgız Türklerinin kök börü, atlı okçuluk, okçuluk, cirit ve güreş müsabakalarının renkli görüntülere sahne olduğu etkinliklerde, Türkiye'nin birçok ilinden gelen güreşçiler kıyasıya mücadele etti.
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