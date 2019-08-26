Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Konyaspor maçı yorumu
Süper Lig'in ikinci haftasında galibiyeti uzatma dakikalarında kaçıran Galatasaray, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Rıdvan Dilmen ise "İki takım da böyle beklerse, böyle goller yer." diyerek maçı yorumladı.
Galatasaray'ın Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, önemli açıklamalarda bulundu. Şu an Fenerbahçe ve Trabzonspor'un daha konsantre olduğunun altını çizen Dilmen, Galatasaray'da bıkkınlık gördüğünü söyledi.
"Galatasaray'ın rakibi Juventus olur, golü attıktan sonra geride beklersiniz anlarım" diyen Dilmen, Konyaspor'a Juventus muamelesi yapıldığını dile getirdi.
Juventus örneğine devam eden Dilmen, "Konyaspor'da Ronaldo yok ama birine çarpar girer. Kendi ceza sahasınıza gömüldüğünüz an oyunu bitiremezsiniz." ifadelerine yer verdi. Dilmen, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
Bıkkınlık görüyorum: Galatasaray'da oyuncularda bir bıkkınlık görüyorum. Kolay değil, geçen sezon çok maç oynandı. Geçen sezonki Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkını hesaplamak için hesap makinesi lazım. Ancak şu an Fenerbahçe 5 puan önde. Futbol böyle bir oyun.