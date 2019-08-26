Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Konyaspor maçı yorumu

Bıkkınlık görüyorum: Galatasaray'da oyuncularda bir bıkkınlık görüyorum. Kolay değil, geçen sezon çok maç oynandı. Geçen sezonki Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkını hesaplamak için hesap makinesi lazım. Ancak şu an Fenerbahçe 5 puan önde. Futbol böyle bir oyun.