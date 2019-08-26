Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Konyaspor maçı yorumu

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Konyaspor maçı yorumu

Süper Lig'in ikinci haftasında galibiyeti uzatma dakikalarında kaçıran Galatasaray, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Rıdvan Dilmen ise "İki takım da böyle beklerse, böyle goller yer." diyerek maçı yorumladı.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Konyaspor maçı yorumu - Sayfa 1

Galatasaray'ın Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, önemli açıklamalarda bulundu. Şu an Fenerbahçe ve Trabzonspor'un daha konsantre olduğunun altını çizen Dilmen, Galatasaray'da bıkkınlık gördüğünü söyledi.

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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Konyaspor maçı yorumu - Sayfa 2

"Galatasaray'ın rakibi Juventus olur, golü attıktan sonra geride beklersiniz anlarım" diyen Dilmen, Konyaspor'a Juventus muamelesi yapıldığını dile getirdi.

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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Konyaspor maçı yorumu - Sayfa 3

Juventus örneğine devam eden Dilmen, "Konyaspor'da Ronaldo yok ama birine çarpar girer. Kendi ceza sahasınıza gömüldüğünüz an oyunu bitiremezsiniz." ifadelerine yer verdi. Dilmen, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Konyaspor maçı yorumu - Sayfa 4

Bıkkınlık görüyorum: Galatasaray'da oyuncularda bir bıkkınlık görüyorum. Kolay değil, geçen sezon çok maç oynandı. Geçen sezonki Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkını hesaplamak için hesap makinesi lazım. Ancak şu an Fenerbahçe 5 puan önde. Futbol böyle bir oyun.

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