Rusya'dan Türkiye'ye İdlib yanıtı Putin kaygılı

İdlib'de Suriye rejiminin Türk konvoyuna yönelik saldırısı sonrası Türkiye'nin sert tepkisine yanıt Kremlin'den geldi.

Suriye ordusunun Han Şeyhun’daki eylemleri nedeniyle Türkiye'nin sert tepkisi sürerken, Kremlin'den "Putin Erdoğan'ın endişelerini anlıyor ancak artan militan saldırıları nedeniyle kaygılı" açıklaması geldi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz hafta Türkiye 9 No’lu gözlem noktasının güvenliğinin sağlanması için sabah 05.30’da Rusya’ya bilgi vererek bölgeye bir kuvvet gönderdi. Konvoya 08.55’te bir hava saldırısının düzenlenirken olayda üç sivilin öldü, 12 sivil yaralandı.

Türkiye Rusya'yı işaret etmişti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), saldırıya ilişkin açıklamasında "mevcut anlaşmalara ve Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliği ve diyaloğa aykırı" ifadesi kullanmıştı.

Lavrov'dan ihlal yok iddiası

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus hava güçlerinin destek verdiği Suriye ordusunun Han Şeyhun’daki eylemlerinin, Türkiye ile yapılmış olan hiçbir anlaşmayı ihlal etmediğini iddia etmişti. Lavrov ayrıca, Türkiye’ye İdlib’de ortak devriye çalışması yürütülmesini önerdiklerini, ancak bu hususta şimdilik bir anlaşma sağlanamadığını belirtti.