HABER /  DÜNYA

Rusya'dan Türkiye'ye İdlib yanıtı Putin kaygılı

Rusya'dan Türkiye'ye İdlib yanıtı Putin kaygılı

İdlib'de Suriye rejiminin Türk konvoyuna yönelik saldırısı sonrası Türkiye'nin sert tepkisine yanıt Kremlin'den geldi.

Suriye ordusunun Han Şeyhun’daki eylemleri nedeniyle Türkiye'nin sert tepkisi sürerken, Kremlin'den "Putin Erdoğan'ın endişelerini anlıyor ancak artan militan saldırıları nedeniyle kaygılı" açıklaması geldi. 

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz hafta Türkiye 9 No’lu gözlem noktasının güvenliğinin sağlanması için sabah 05.30’da Rusya’ya bilgi vererek bölgeye bir kuvvet gönderdi. Konvoya 08.55’te bir hava saldırısının düzenlenirken olayda üç sivilin öldü, 12 sivil yaralandı.

Türkiye Rusya'yı işaret etmişti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), saldırıya ilişkin açıklamasında "mevcut anlaşmalara ve Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliği ve diyaloğa aykırı" ifadesi kullanmıştı.

Lavrov'dan ihlal yok iddiası

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus hava güçlerinin destek verdiği Suriye ordusunun Han Şeyhun’daki eylemlerinin, Türkiye ile yapılmış olan hiçbir anlaşmayı ihlal etmediğini iddia etmişti. Lavrov ayrıca, Türkiye’ye İdlib’de ortak devriye çalışması yürütülmesini önerdiklerini, ancak bu hususta şimdilik bir anlaşma sağlanamadığını belirtti.

İlgili Haberler
Erdoğan Malazgirt'te açıkladı! Çok yakında birliklerimiz Suriye'ye girecek Suriye sınırına dikkat çeken askeri sevkiyat
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Suriye sınırına askeri sevkiyat! Hareketlilik göze çarptı
Foto Galeri Suriye sınırına askeri sevkiyat! Hareketlilik göze çarptı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan Malazgirt'te açıkladı! Çok yakında birliklerimiz Suriye'ye girecek
Erdoğan Malazgirt'te açıkladı! Çok yakında birliklerimiz Suriye'ye girecek
5 general TSK'dan neden istifa etti? Bakan Hulusi Akar'dan açıklama geldi
5 general TSK'dan neden istifa etti? Bakan Hulusi Akar'dan açıklama geldi
Hangi banka ne veriyor? Ağustos sonu konut kredisi faiz oranlarında son durum
Hangi banka ne veriyor? Ağustos sonu konut kredisi faiz oranlarında son durum
Boğazından 5 kez bıçaklanan Tuba Korkmaz'dan Emine Bulut'un videosuna tepki
Boğazından 5 kez bıçaklanan Tuba Korkmaz'dan Emine Bulut'un videosuna tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi 25 bin kişiye iş sağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi 25 bin kişiye iş sağlayacak
Neler oluyor? Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü
Neler oluyor? Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü
ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Donald Trump'tan Macron-Zarif görüşmesine ilişkin açıklama
ABD Başkanı Donald Trump'tan Macron-Zarif görüşmesine ilişkin açıklama
Okullar ne zaman açılıyor 2019 MEB kaç gün kaldı?
Okullar ne zaman açılıyor 2019 MEB kaç gün kaldı?
Özgür Mumcu çok ayıp etti! Didem Aslan ve Muharrem Sarıkaya iddiası
Özgür Mumcu çok ayıp etti! Didem Aslan ve Muharrem Sarıkaya iddiası
26 Ağustos - 1 Eylül Haftalık Burç Yorumları Hande Kazanova
26 Ağustos - 1 Eylül Haftalık Burç Yorumları Hande Kazanova
Çinli teknoloji şirketi Baidu dünya devi Google'ı geride bıraktı
Çinli teknoloji şirketi Baidu dünya devi Google'ı geride bıraktı
Survivor Anıl Tetik kız arkadaşlarıyla 8 kişi araca binmeye çalıştı
Survivor Anıl Tetik kız arkadaşlarıyla 8 kişi araca binmeye çalıştı
Yorumlar