'Aptal olmayın ABD hak etti' diyen Hasan Piker Amerika'da olay oldu

YoungTurks TV programı ile tanınan ve sosyal medya platformu Twitch üzerinden canlı yayınlar yapan Hasan Piker, sosyal medyada ABD'nin dış politikasını eleştirdi.

Piker şunları söyledi:

-"ABD 11 Eylül'ü hak etti. ABD'nin dış politikadaki kararları 11 Eylül'e yol açtı. Bu 2001'de söylenecek tartışmalı bir şeydi. Aptal olmayın. Bin Ladin'e silah verdik ve onu eğittik. 11 Eylül’den çok önce bölgeyi dengesizleştirdik. Şimdi, Dan Crenshaw'ın bu klipte haklı göstermeye çalıştığı bu sürekli savaşta sıkışıp kaldık. Tam da bu tür bir tavır, yurtdışında binlerce genç erkek ve kadını ölüme gönderdi".

Hasan Piker'in Twitter paylaşımı FOX News'te tartışma konusu oldu.

Fox News, Piker hakkında yaptığı haberi ‘Liberal sunucu, savaş yarası için Crenshaw ile alay etti’ başlığı ile yayınladı.

Hasan Piker banned from Twitch after making disgusting comments about Dan Crenshaw and saying 'America Deserved 9/11' 😡 pic.twitter.com/kiaDXB12iu