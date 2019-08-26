HABER /  DÜNYA

'Aptal olmayın ABD hak etti' diyen Hasan Piker Amerika'da olay oldu

'Aptal olmayın ABD hak etti' diyen Hasan Piker Amerika'da olay oldu

ABD’de yaşayan 'YoungTurks' TV programının içerik üreticilerinden olan Hasan Piker’in sosyal medyada 11 Eylül saldırılarına dair yaptığı paylaşım, ABD medyasında tepki çekti. Piker, canlı yayında "ABD 11 Eylül'ü hak etti" dedi.

YoungTurks TV programı ile tanınan ve sosyal medya platformu Twitch üzerinden canlı yayınlar yapan Hasan Piker, sosyal medyada ABD'nin dış politikasını eleştirdi. 

Piker şunları söyledi:
-"ABD 11 Eylül'ü hak etti. ABD'nin dış politikadaki kararları 11 Eylül'e yol açtı. Bu 2001'de söylenecek tartışmalı bir şeydi. Aptal olmayın. Bin Ladin'e silah verdik ve onu eğittik. 11 Eylül’den çok önce bölgeyi dengesizleştirdik. Şimdi, Dan Crenshaw'ın bu klipte haklı göstermeye çalıştığı bu sürekli savaşta sıkışıp kaldık. Tam da bu tür bir tavır, yurtdışında binlerce genç erkek ve kadını ölüme gönderdi".

Hasan Piker'in Twitter paylaşımı FOX News'te tartışma konusu oldu. 

Fox News, Piker hakkında yaptığı haberi ‘Liberal sunucu, savaş yarası için Crenshaw ile alay etti’ başlığı ile yayınladı.

Söz konusu açıklamaları üzerine Piker'in Twitch hesabının kapatıldığı belirtildi. Piker'in paylaşımı çok sayıda Twitter kullanıcısı tarafından da tepkiyle karşılandı. Bir kullanıcı, "Amerikalı olsun ya da olmasın, ABD'nin 11 Eylül'ü hak ettiğini söyleyen kim varsa ABD'nin düşmanıdır" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan Malazgirt'te açıkladı! Çok yakında birliklerimiz Suriye'ye girecek
Erdoğan Malazgirt'te açıkladı! Çok yakında birliklerimiz Suriye'ye girecek
5 general TSK'dan neden istifa etti? Bakan Hulusi Akar'dan açıklama geldi
5 general TSK'dan neden istifa etti? Bakan Hulusi Akar'dan açıklama geldi
Hangi banka ne veriyor? Ağustos sonu konut kredisi faiz oranlarında son durum
Hangi banka ne veriyor? Ağustos sonu konut kredisi faiz oranlarında son durum
Boğazından 5 kez bıçaklanan Tuba Korkmaz'dan Emine Bulut'un videosuna tepki
Boğazından 5 kez bıçaklanan Tuba Korkmaz'dan Emine Bulut'un videosuna tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi 25 bin kişiye iş sağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi 25 bin kişiye iş sağlayacak
Neler oluyor? Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü
Neler oluyor? Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü
ÖNCEKİ HABERLER
Bizde kimse ses etmiyor! Nestle ABD'nin doğal suyunu şişelemeye kalkınca...
Bizde kimse ses etmiyor! Nestle ABD'nin doğal suyunu şişelemeye kalkınca...
Evde ürettiği 760 litre sahte içkiyle yakalandı
Evde ürettiği 760 litre sahte içkiyle yakalandı
Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek Zanna kimdir ne iş yapıyor?
Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek Zanna kimdir ne iş yapıyor?
Rusya'dan Türkiye'ye İdlib yanıtı Putin kaygılı
Rusya'dan Türkiye'ye İdlib yanıtı Putin kaygılı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Macron-Zarif görüşmesine ilişkin açıklama
ABD Başkanı Donald Trump'tan Macron-Zarif görüşmesine ilişkin açıklama
Anaokulu kayıtları ne zaman açılıyor 2019 ihtiyaç listesi
Anaokulu kayıtları ne zaman açılıyor 2019 ihtiyaç listesi
Yorumlar