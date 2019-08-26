Akşener Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti! Erdoğan'dan idam istedi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski kocası tarafından kızının gözleri önünde öldürülerek Türkiye'yi sarsan Emine Bulut'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası Akşener, "Cumhurbaşkanı partisine talimatı verecek, onlar hazırlayacak ben de imzalayacağım" açıklaması yaptı.

Bulut'un ölmeden önceki 'ölmek istemiyorum' dediği 10 yaşındaki kızının ise 'anne lütfen ölme' dediği görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu.

"İdam olursa imza atarım"

Ziyaret sonrası açıklama yapan Meral Akşener, "Emine Bulut'un annesi ve babasının bu tür durumlar için idam cezasının getirilmesini istediklerini söylediler. Bununla ilgili mecliste grubu olan siyasi partilerle konuşacağız. Cumhurbaşkanı partisine talimatı verecek, onlar hazırlayacak ben de imzalayacağım" diyerek bu olayın unutulmaması gerektiğini belirtti.

Geride kalan 10 yaşındaki Bilge'nin bu travmayı atlatması için elimizden gelen dikkati de göstermeliyiz.