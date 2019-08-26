Bizde kimse ses etmiyor! Nestle ABD'nin doğal suyunu şişelemeye kalkınca...

Nestle, ABD’nin doğal kaynaklarından biri olan Ginnie Springs’deki milyonlarca litre suyu şişeleyip satmak istemesiyle tepkilerin odağına yerleşti.

İsviçre merkezli Nestle’nin, ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Santa Fe Nehrine bağlanan ve billur suyuyla oldukça değerli sayılan Ginnie Springs’e göz dikmesi tepki çekti.

Firma, bir günde en az 1.1 milyon galon (4 milyon 180 bin litre) doğal kaynak suyunu çekerek, tekrar şişeleyip satmayı planlıyor.

Plana karşı çıkan çevreciler, hali hazırda kırılgan bir durumda olan nehrin bu derecede bir kaybı kaldıramayacağını savunuyor. Pek çok örgüt, planın çevreye büyük zarar vereceğini söylüyor ve kamu çıkarına aykırı olduğunu belirtiyor.

Planı durdurmak için internette örgütlenen kurumlardan biri olan Our Santa Fe River (Bizim Santa Fe Nehrimiz) yöneticisi Merrillee Malwitz-Jipson, firmaya şu sözlerle tepki gösterdi;

-“Nehir zaten düşüşte. Doğal sistemler ve habitatlar için oldukça önemli olan, kültürel açıdan değerli sayılan bu ikonik ve inanılmaz kaynağı yeniden dolduracak yeterli yeraltı suyunu yok. Milyonlarca galon su çekip hiçbir etkisi olmamasını beklemek imkânsız. Bir bardaktan biraz su aldığınızda bile her zaman elinizde daha azı kalır.”