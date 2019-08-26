Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı idmanla devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleştirilen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada taktik programının yer aldığı çalışmalar ve çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana kulüp bulması için izin verilen Ricardo Quaresma, salonda çalışan Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson ile Göztepe maçında ayak bileğinde hematom oluşan Oğuzhan Özyakup katılmadı. Enzo Roco ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.