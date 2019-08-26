Trabzonspor'da Daniel Sturridge ilk antremanına çıktı

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 10.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Yeni Malatyaspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışmaları, diğer oyuncular ise taktiksel antrenman gerçekleştirdi. Kamil Ahmet ile Sosa'nın salonda çalıştığı belirtilirken, tedavisi devam eden Onazi ise takımdan ayrı çalıştı.