HABER /  YEREL

Bursa'da yok artık dedirten olay! arabaya tutunan bisiklet sürücüsünü ölüm böyle teğet geçti

İhlas Haber Ajansı

Bursa'da otomobile tutunarak onunla aynı hızda seyahat etmeye çalışan bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu umduğu gibi sürmedi. Kısa bir süre sonra dengesini kaybedip düşen bisikletli arkadan gelen otomobillerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. 

Yürekleri ağızlara getiren görüntü Bursa - İstanbul Kara yolunda çekildi.

Önündeki araca tutunup seyahat etmek isteyen bir bisiklet sürücüsü, arkasında seyreden otomobildeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Bir süre otomobile tutunarak gitmeyi başaran bisiklet sürücüsü, dengesini kaybedince kendisini bir anda yerde buldu. 

Arkadan gelen otomobillerin altında kalmaktan son anda kurtulan bisikletli diğer sürücülere de isyan ettirdi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Davutoğlu'nun 'Terörle mücadele defterleri açılırsa' sözleri! CHP ve HDP düğmeye bastı
Davutoğlu'nun 'Terörle mücadele defterleri açılırsa' sözleri! CHP ve HDP düğmeye bastı
'Aptal olmayın ABD hak etti' diyen Hasan Piker Amerika'da olay oldu
'Aptal olmayın ABD hak etti' diyen Hasan Piker Amerika'da olay oldu
Akşener Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti! Erdoğan'dan idam istedi
Akşener Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti! Erdoğan'dan idam istedi
Erdoğan Malazgirt'te açıkladı! Çok yakında birliklerimiz Suriye'ye girecek
Erdoğan Malazgirt'te açıkladı! Çok yakında birliklerimiz Suriye'ye girecek
5 general TSK'dan neden istifa etti? Bakan Hulusi Akar'dan açıklama geldi
5 general TSK'dan neden istifa etti? Bakan Hulusi Akar'dan açıklama geldi
Hangi banka ne veriyor? Ağustos sonu konut kredisi faiz oranlarında son durum
Hangi banka ne veriyor? Ağustos sonu konut kredisi faiz oranlarında son durum
ÖNCEKİ HABERLER
23 Haziran seçim görevli ücretleri ne zaman ödenir 2019
23 Haziran seçim görevli ücretleri ne zaman ödenir 2019
Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor
Bizde kimse ses etmiyor! Nestle ABD'nin doğal suyunu şişelemeye kalkınca...
Bizde kimse ses etmiyor! Nestle ABD'nin doğal suyunu şişelemeye kalkınca...
Evde ürettiği 760 litre sahte içkiyle yakalandı
Evde ürettiği 760 litre sahte içkiyle yakalandı
Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek Zanna kimdir ne iş yapıyor?
Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek Zanna kimdir ne iş yapıyor?
Anaokulu kayıtları ne zaman açılıyor 2019 ihtiyaç listesi
Anaokulu kayıtları ne zaman açılıyor 2019 ihtiyaç listesi
Yorumlar 1 yorum