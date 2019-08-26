CHP'li Akçadağ ilçe başkanına silahlı saldırı! Toplantıda Veli Ağbaba da vardı

CHP Akçadağ İlçe Başkanlığı binasında yapılan toplantıda, İlçe Başkanı Ali Aslan'a tabanca ile tek el ateş edildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın da toplantıda olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın katılımı ile CHP Akçadağ İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirilen divan toplantısında konuşma yapan CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan'a, partili olduğu öğrenilen C.S. tarafından tabanca ile tek el ateş edildi.

Zanlı kaçtı

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, C.S. partililer tarafından etkisiz hale getirildi. Parti binasında oluşan kargaşadan yararlanan C.S. olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin C.S.'yi yakalamak için başlattığı çalışma sürerken, konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, "Partimizin genişletilmiş divan toplantısını Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba'nın katılımları gerçekleştirdiğimiz esnada partili bir arkadaşımız ayağa kalkarak direkt şahsımı hedef alıp tabanca ile tek el ateş açtı. Olayda herhangi bir yaralanan olmadı çok şükür. Emniyetimiz konuyu takip ediyor" diye konuştu.

Saldırgan partili çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise “Olayda parti üyemiz silahla bize doğru ateş etti. Ardından hemen ben araya girdim elinden silahı aldım ve sonrasında kaçtı gitti, araya ben girdim. Olayda ölen veya yaralanan yok” dedi.

Valilikten açıklama

Olaydan sonra Malatya Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“26 Ağustos 2019 tarihinde saat 11.42'de, Cumhuriyet Halk Partisi Akçadağ İlçe Teşkilatı binasında parti toplantısı yapıldığı esnada, CHP üyesi olduğu belirtilen C.S. isimli şahıs tarafından, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İlçe Başkanı Ali Aslan’ın bulundukları yer hedef alınarak tabancayla bir el ateş edilmek suretiyle silahlı saldırı olayı meydana gelmiştir. Saldırıda herhangi bir yaralanma söz konusu olmayıp, olayda kullanılan silaha el konulmuştur. Emniyet güçleri tarafından olaydan sonra firar eden şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir.”