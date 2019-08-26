Devlet Bahçeli yıllar sonra uçağa bingi işte o kareler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi kutlamaları için düzenlenen törenlere katılmak üzere Muş'a gitti. Sürekli karayolunu kullanan MHP Lideri, Muş'a uçakla gitmeyi tercih etti. Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan uçağa binen Devlet Bahçeli, Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı.