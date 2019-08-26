Devlet Bahçeli yıllar sonra uçağa bingi işte o kareler

Devlet Bahçeli yıllar sonra uçağa bingi işte o kareler

Yıllardır Türkiye'nin en uzak şehirlerine bile kara yoluyla gitmeyi tercih eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yıllar sonra uçak yolculuğu yaptı.

Devlet Bahçeli yıllar sonra uçağa bingi işte o kareler - Sayfa 1

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi kutlamaları için düzenlenen törenlere katılmak üzere Muş'a gitti. Sürekli karayolunu kullanan MHP Lideri, Muş'a uçakla gitmeyi tercih etti. Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan uçağa binen Devlet Bahçeli, Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı.

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Devlet Bahçeli yıllar sonra uçağa bingi işte o kareler - Sayfa 2

En son 4 yıl önce binmişti

Seçim maratonlarında bile mitinglere kara yoluyla gitmeyi tercih eden MHP Lideri, son olarak 2015 yılında Almanya'da Avrupa Türk Konfederasyonu’nun düzenlediği etkinliğe katılabilmek için uçağa binmişti.

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Devlet Bahçeli yıllar sonra uçağa bingi işte o kareler - Sayfa 4
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