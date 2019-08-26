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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel okullar için yeni yönetmelik

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel okullar için yeni yönetmelik

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dün bir televizyon programında açıkladığı, özel okulların açılmasına yeni standartlar getiren yönetmelik taslağında bazı detaylar dikkati çekti.

Yeni yönetmelik ile kimlerin özel eğitim kurumu açabileceği yeniden düzenlenerek bu okulların standartlarına ilişkin geniş kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda son aşamaya gelen yönetmelik ile kurumların hem fiziki hem de çevre koşullarını içeren standartlar da yeniden tanzim ediliyor.

Yeni düzenleme ile özel okul standartlarının, maarif müfettişlerince denetiminin daha da sıklaştırılması planlanıyor.

Kapanma riski teminatı
Bakanlık, yeni yönetmelikle birlikte kapanma riski bulunan özel okullardaki öğrencilerin mağduriyetini en aza indirmek için mali önlemleri de mercek altına aldı. Bu kapsamda, özel okul açmak isteyenler için açılış başvurularında vakıf üniversitelerinin kuruluşuna benzer bir çözüm yolunun uygulanması planlanıyor.

Taslağa göre, Milli Eğitim Bakanlığınca, kapanan özel okulların öğrencilerinin ve velilerin mağduriyetini en aza indirmek için bu okulların açılması sırasında kurucularından "teminat" göstermeleri planlanıyor.

Kapanma durumundaki kurumlarda öğrencilerin mağdur olmaması ve eğitimin kesintiye uğramadan devam etmesi için Milli Eğitim Bakanlığının okulun yönetimini devralması amaçlanıyor. Açılışta istenen teminatın ise okulun yönetimi sırasında mali kaynak olarak kullanılması için planlama yapılıyor.

Teminat belirlemede kontenjan esas alınacak.

Öte yandan Bakanlık, kapanan özel okul öğrencilerinden devlet okullarına geçmek isteyenlerin nakillerinde her türlü kolaylığı velilere sağlayacak.

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