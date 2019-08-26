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Erdoğan ve Su-35 savaş uçağı! Kremlin Sözcüsü Peskov'dan önemli açıklama

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Erdoğan ve Su-35 savaş uçağı! Kremlin Sözcüsü Peskov'dan önemli açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı kapsamında Su-35 savaş uçağını göreceğini açıkladı.

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin ABD ile krize neden olması sonrası F-35 anlaşması askıya alındı. Washington ile Ankara arasında bu kriz devam ederken Dmitriy Peskov, basın toplantısında gazetecilerin Su-35 sorusunu yanıtladı.

Peskov, Türkiye'nin Su-35 savaş uçakları için Rusya'ya başvurup başvurmadığı sorusuna "Yorum yok" yanıtını verdi.

Türkiye ve Rusya'dan ortak projeler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Erdoğan'ın yarın MAKS-2019 Fuarı'nda Su-35'leri görme imkanı elde edeceğini ifade eden Peskov, iki liderin görüşmesinin sonuçlarını bekleme önerisinde bulundu. Peskov, Rusya ve Türkiye'nin gelecek vaat eden havacılık komplekslerinin geliştirilmesine ilişkin ortak projeler üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi.

İdlib ele alınacak

Putin ve Erdoğan arasındaki görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi veren Peskov, liderlerin başta İdlib'deki durum olmak üzere Suriye'deki meseleleri ele alacağını ifade etti.

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