İstanbullular dikkat! Bu yol 30 gün trafiğe kapalı olacak!

Eminönü-Alibeyköy Tramvay altyapı deplase (taşıma) çalışması sebebiyle Atatürk Caddesi ile Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı 30 gün süreyle trafiğe kapalı kalacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada:

Raylı sistem çalışmaları kapsamında yapımı aksayan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda çalışmalara başladı. Çalışma sebebiyle Alibeyköy'de İSKİ ve İGDAŞ tarafından altyapı deplasesi (taşıma) yapılacak. Bu nedenle Atatürk Caddesi-Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı bugünden itibaren 30 gün süreyle trafiğe kapatılacak.

Bölgede trafik, haritada gösterilen Kıryokuşu Sokak, Nihan Sokak ve Ceylan Sokak üzerinden çift yönlü olarak aksamadan işleyecek. Alibeyköy Atatürk Caddesi'ni transit olarak kullanacak araçların ise, alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı kullanmaları tavsiye ediliyor.