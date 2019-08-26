HABER /  BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı'dan gençlik operasyonu

Abdullah Avcı'dan gençlik operasyonu

Transfer döneminde 30 yaş altı isimlerle görüşen ve anlaşmaya varan Beşiktaş, kadronun yaş ortalamasını düşürdü. Geçtiğimiz sene 29.8 olan yaş ortalaması, bu sezon 25.65’e geriledi. Beşiktaş'ın kadrosu geçen yıla oranla 4 yaş gençleşti.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın takımı gençleştirme operasyonu sürüyor. Geçtiğimiz sezon başında 29.8 yaş ortalamasına sahip olan ve ligin en yaşlı ekiplerinden birisi olarak dikkat çeken Beşiktaş, geçen sezonun devre arasında ve sezon sonunda yollarını ayırdığı isimlerin yanı sıra, kadrosuna kattığı futbolcularla yaş ortalamasını 25.65'e kadar düşürdü. Takımdan gitmesi gündemde olan 32 yaşındaki Medel ve 35 yaşındaki Quaresma'nın da ayrılması halinde, kadronun yaş ortalaması 25'e gerileyecek.

Gidenlerin yaş ortalaması 31.33

Beşiktaş'ın geçen sezon gerek devre arasında, gerekse de sezon sonunda yollarını ayırdığı isimlerin yaş ortalaması 31.33 olarak dikkat çekti. Şayet giden oyuncuların arasında Medel ve Quaresma olursa, yaş ortalaması 31.71'e yükselecek. Pepe, Negredo, Adriano gibi birçok yıldızla yollarını ayıran siyah-beyazlıların bu sezon kadrosuna kattığı isimlerin yaş ortalaması ise 26.2. 30 yaşındaki Victor Ruiz, 29 yaşındaki Douglos, 24 yaşındaki Boyd, 24 yaşındaki Pedro Rebocho ve yine 24 yaşındaki Nkoudou'yu transfer eden Beşiktaş, takımın yaş ortalamasını 4 yaş küçülttü. Beşiktaş'tan gidenler ve kadroya dahil edilenler şu şekilde:

Gelenler:

Victor Ruiz (30)
Douglos (28)
Kevin Nkoudou (24)
Tyler Boyd (24)
Pedro Rebocho (24)

Gidenler:

Tolga Zengin (36)
Pepe (36)
Adriano (35)
Tolgay Arslan (29)
Ryan Babel (33)
Gökhan Töre (27)
Aras Özbiliz (29)
Alvaro Negredo (34)
Vagner Love (35)
Mustafa Pektemek (31)
Isimat Mirin (27)
Cyle Larin (24)  

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Quaresma Başakşehir'le anlaşmak üzere
Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Quaresma Başakşehir'le anlaşmak üzere
CHP'li Akçadağ ilçe başkanına silahlı saldırı! Toplantıda Veli Ağbaba da vardı
CHP'li Akçadağ ilçe başkanına silahlı saldırı! Toplantıda Veli Ağbaba da vardı
Erdoğan ve Su-35 savaş uçağı! Kremlin Sözcüsü Peskov'dan önemli açıklama
Erdoğan ve Su-35 savaş uçağı! Kremlin Sözcüsü Peskov'dan önemli açıklama
Davutoğlu'nun 'Terörle mücadele defterleri açılırsa' sözleri! CHP ve HDP düğmeye bastı
Davutoğlu'nun 'Terörle mücadele defterleri açılırsa' sözleri! CHP ve HDP düğmeye bastı
'Aptal olmayın ABD hak etti' diyen Hasan Piker Amerika'da olay oldu
'Aptal olmayın ABD hak etti' diyen Hasan Piker Amerika'da olay oldu
Akşener Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti! Erdoğan'dan idam istedi
Akşener Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti! Erdoğan'dan idam istedi
ÖNCEKİ HABERLER
Ömür boyu şeker hastalığından kurtulabilirsiniz! İleal İnterpozisyon ameliyatı
Ömür boyu şeker hastalığından kurtulabilirsiniz! İleal İnterpozisyon ameliyatı
Suyu sevmeyenlere özel tarif! Kilo almak istemeyenlere 5 tüyo
Suyu sevmeyenlere özel tarif! Kilo almak istemeyenlere 5 tüyo
Mühendis ailesini katletti! İstanbul'daki cinayette kan donduran detaylar
Mühendis ailesini katletti! İstanbul'daki cinayette kan donduran detaylar
Fenerbahçe Beko yeni sezon hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe Beko yeni sezon hazırlıklarına başladı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel okullar için yeni yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel okullar için yeni yönetmelik
İstanbul'da uzman çavuş boşanacak eşinin evini basıp kurşun yağdırdı
İstanbul'da uzman çavuş boşanacak eşinin evini basıp kurşun yağdırdı
Yorumlar