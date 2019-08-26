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Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Quaresma Başakşehir'le anlaşmak üzere

Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Quaresma Başakşehir'le anlaşmak üzere

Son dakikada yediği gol ile kendi evinde Fenerbahçe'ye boyun eğen Başakşehir, transfer sezonunun son günlerinde Ricardo Quaresma üzerinde durmaya başladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sezona istediği başlangıcı yapamayan Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Başakşehir, Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği Ricardo Quaresma’yı renklerine bağlamak istiyor.

Quaresma sıcak bakıyor
Tecrübeli futbolcuya, bonuslarla birlikte yıllık 1 milyon euroluk bir sözleşme sunulduğu belirtildi. İstanbul'da kalmak isteyen Portekizli oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

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Quaresma için Beşiktaş kulübüne herhangi bir bonservis bedeli ödemeyi düşünmeyen Medipol Başakşehir yönetimi, 35 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlılarla anlaşmasını bekliyor. 

Los Angeles Galaxy de gündemde
Öte yandan Portekizli oyuncunun menajerinin, MLS ekibi Los Angeles Galaxy ile görüşmelere başladığı da iddia ediliyor.

Kısa süre içinde yıldız oyuncunun yeni takımının netleşeceği söyleniyor. Quaresma, Los Angeles Galaxy'e gitmesi halinde ise dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic’in yeni takım arkadaşı olacak. 

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