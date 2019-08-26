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Fenerbahçe bombası patlıyor! Hatem Ben Arfa'ya teklif yapıldı

Fenerbahçe bombası patlıyor! Hatem Ben Arfa'ya teklif yapıldı

Fenerbahçe, daha önce de sık sık gündemine gelen yıldız orta saha Hatem Ben Arfa'ya 2022'ye kadar sürecek bir sözleşme önerdi.

Sezona ilk iki maçında aldığı 6 puanla başlayan Fenerbahçe'nin, Adil Rami ile anlaştıktan sonra Luiz Gustavo'nun da transferini bitirmeye yaklaşırken, bomba bir isme daha teklif yaptığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıllar için transfer listesine eklediği Ben Arfa'ya teklif götürdüğü dünya basınında konuşulmaya başlandı.

Yıllık 2,5 milyon euro
La Gazzetta dello Sport'tan 2022 yılına kadar sözleşme öneren Sarı lacivertlilerin, bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki futbolcuya yıllık 2,5 milyon euro'dan üç senelik kontrat teklif ettiği kaydedildi.

PSG'den Rennes'e gitmişti
Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla ligde 23 maça çıkan Ben Arfa, 2 asistle oynamıştı. Toplamda ise 32 karşılaşmada 4 gol atıp 7 asist yapmıştı.

fenerbahçe

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Haziran 2019'da Fransa'da katıldığı bir televizyon programında Ben Arfa için, "Hatem Ben Arfa'yı 14 yaşından bu yana tanıyorum, aramızda çok uzun bir hikaye var. Bizim bir 10 numaramız var, Empoli'den aldık (Miha Zajc). Çok iyi. Bu yüzden bilemiyorum (Ben Arfa). Hatem Ben Arfa son derece beğendiğim ve yeteneklerine inandığım bir futbolcu." sözlerini kullanmıştı

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