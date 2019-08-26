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Arabulucuk sınavı ne zaman 2019 hangi illerde yapılacak?

Arabulucuk sınavı ne zaman 2019 hangi illerde yapılacak?

Hukukçuların katılacağı arabulucuk sınavı için geri sayım başladı. Arabulucuk başvuruları 19 Ağustos'ta başlamıştı 2 Eylül'de arabulucuk başvuruları sona erecek. Arabulucuk sınavı başvuruları elektronik ortamda, e-devlet şifresi ile yapılacak. Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından sınav ise 24 Kasım'da yapılacak.

Hukukçuların gireceği arabulucuk sınavı başvuruları 2 Eylül'e kadar https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp adresinden devam edecek. Arabuluculuk sınav koşulları ve sınav yerleri ile ilgili bilgiler Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından duyuruldu. Arabuluculuk sınavı başvuru kılavuzu da yayınlandı. Başvurular, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden alınacak.

Başvurular, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden alınacak. Başvurular 19 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak, 02 Eylül 2019 tarihinde sona erecek. Adayların, bu tarihler içerisinde belirtilen evrakları aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak göndermeleri gerekiyor. Bunun dışında herhangi bir yöntem ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

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Sınav, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 24 Kasım 2019 Pazar günü saat 14.00’da tek oturum halinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu - Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacaktır. Sınav saat 14.00’da başlayacak ve 150 (yüz elli) dakika sürecek.

ARABULUCULUK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

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