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Sivas'ta trafik kazası! Traktör ortadan ikiye ayrıldı

İhlas Haber Ajansı
Sivas'ta trafik kazası! Traktör ortadan ikiye ayrıldı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde traktör ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı; otomobilde hasar oluşurken, traktör ortadan ikiye bölündü. 

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Kayseri - Sivas karayolu, Kayseri istikametindeki ilçe girişinde meydana geldi. Sivas’tan Kayseri istikametine gitmekte olan 33 yaşındaki F.K. yönetimindeki 34 LN 4276 plakalı otomobil ile kavşağa giren 63 yaşındaki K.T. yönetimindeki traktör çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör ortadan ikiye bölündü. Otomobil sürücüsü F.K. ve eşi G.K. hafif yaralanırken traktör sürücüsü K.T. ağır yaralı olarak Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan K.T. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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