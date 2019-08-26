Malazgirt'te 3 Ermeni prensliği ne yaptı? Markar Esayan yazdı

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümünde AK Parti İstanbul Milletvekili ve Akşam yazarı Markar Esayan, köşe yazısında Malazgirt Savaşı'yla ilgili şaşırtan ayrıntıyı aktardı.

1071 Malazgirt Savaşı'nın 948. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, dikkat çeken bir yazı Akşam yazarı Markar Esayan'dan geldi. Türklerle Ermenilerin komşuluklarının bu savaşla başladığını yazan Esayan, şu ifadelere yer verdi:

"Malazgirt Savaşı’nda, Bizans ordusunda yer alan Ermeniler Türklerle savaşmak istemez ve Bizans’ı terk ederler. Bunun en önemli nedeni, Bizans’ın Ermenilere göstermiş olduğu adaletsizlik ve şiddettir. Romen Diyojen, Ermenilerin Doğu Ortodoks mezhebini yok etmek ve onları kendilerine bağlamak istemektedir. "

Türkler, Ermeniler ve Malazgirt...



Üç Ermeni prensliği Alparslan’la birlikte Bizans’a karşı savaşmıştı. Batı bunu hiç unutmadı. #MalazgirtZaferi https://t.co/mXMBVr9pgG — Markar Esayan (@markaresayan) August 26, 2019

Tarih boyunca iki milletin barış içinde yaşamayı başardığını belirten Esayan, Ermenilerin en rahat dönemini Osmanlı'da yaşadığını söyleyerek yazısını böyle tamamladı:

"Ermeniler Osmanlı’da tarihlerinin en rahat dönemini yaşamışlardır. Millet-i Sadıka unvanını almaları, ülkelerine olan katkı ve liyakatları nedeniyledir. Hrant Dink de aynı şeyi söylüyordu. Birlikte yaşama pratiği ve kültürü Avrupalılarda yeni ve kısıtlıdır. Ama Anadolu bunu yüzyıllar boyunca başarmıştır. Burada ırksal bir üstünlüğü Türkler ve Ermenilere atfederek hamaset yapma niyetinde değilim. Sadece tarihe daha soğukkanlı baktığımızda, içimizi ferahlatacak çok fazla şeyin de olduğunu hatırlatmak istedim."