Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt'te! 948'inci yıldönümünden kareler
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programına katılarak konuşma yaptı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programına katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli (solda) ile bir süre sohbet etti.
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Recep Tayyip Erdoğan daha sonra konuşma yaptı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Törenlerinde Suriye'ye düzenlenmesi beklenen operasyonla ilgili çok önemli açıklamalarda buludu.
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