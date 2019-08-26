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Edirne'de alkollü sürücünün yaptığı akıl almaz kaza!

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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Ok gibi bariyerlere saplanan alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, araçta ciddi maddi hasar meydana geldi. 

Kaza, Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana geldi. Gelibolu istikametinden İstanbul yönüne gitmekte olan 17 RE 251 plakalı aracın şoförü F.D., Keşan Orman Fidanlığı kavşağından Keşan merkezine girmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında demir bariyerlere çarptı.

Alkol muayenesinde F.D.'nin 1.58 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza sonrası hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. 

Alkollü olarak araç kullanan F.D.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.Kazanın ardından bölgeye gelen çekiciyle kaza mahallinden araç kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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