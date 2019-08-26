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Faik Öztrak'tan Emine Bulut cinayeti açıklaması

Faik Öztrak'tan Emine Bulut cinayeti açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Öztrak'ın gündeminde Türkiye'yi sarsan Emine Bulut cinayeti ve kayyum atamaları vardı.

Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

Emine Bulut cinayeti

Tüm Türkiye'nin canı yandı, kahrolduk. Emine Bulut'un vahşice katledilmesine tüm toplumun gösterdiği reaksiyonu çok önemsiyoruz. Ciddi tedbirler alınmazsa Emine Bulut cinayetleri ardı ardına gelecektir.

223 kadın bu sene öldürüldü. Teröre verdiğimiz canlardan daha fazla. Yüzlerce kadın her gün şiddet görmektedir. Kadınları erkek şiddetine karşı korumak için ülkeyi yöneten iktidara çok ciddi görevler düşmektedir.

RTÜK'e çağrı

İstanbul Sözleşmesi'nin tam olarak uygulanmasını istiyoruz. RTÜK'ün kadını aşağılayan TV dizilerine çeki düzen vermesini istiyoruz. RTÜK hayırlı bir şey yapacaksa işe burada başlamalıdır.

Kayyum atamaları

Demokrasimizin yazını kışa çeviriyorlar. Saray milletin iradesini yok saymıştır. Daha başkanlara mazbataları verilmeden kayyum süreci başlatıldığı açıktır. Kayyum atayacaksınız neden seçime girmelerine izin verdiniz? Bu karar hukuki değil, siyasidir.

İktidar sandıkta yenildiği siyasi rakiplerini elindeki devlet gücünü terörle mücadele gerekçesiyle istismar ederek yargı kararı olmadan tasfiye etmeye kalkarsa buna en hafifinden mızıkçılık denir.

Kendileri darbe girişiminde Marmaris’te çalışma kampında mıymış? Darbe girişimini tatildeyken öğrenen Cumhurbaşkanı olur mu?

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