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Manisa'da JES gerginliği! CHP'li vekil ile 3 asker yaralandı 26 gözaltı

Demirören Haber Ajansı
Manisa'da JES gerginliği! CHP'li vekil ile 3 asker yaralandı 26 gözaltı

MANİSA'da kurulacak jeotermal elektrik santraline karşı düzenlenen eyleme müdahale eden güvenlik güçleri 26 kişiyi gözaltına aldı. Çıkan arbedede CHP'li milletvekili ile 3 asker yaralandı.

Atılan gazdan etkilenen CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ile 1'i vücuduna taş isabet eden, 2'si gazdan etkilenen 3 asker hastaneye kaldırıldı.

Özel bir enerji firması tarafından Salihli'nin Hacıbektaşlı Mahallesi'ndeki 76 dekarlık bir alana 19.5 MW kapasiteli bir JES kurma çalışmaları tepki çekti. Bölgede, JES'e karşı olanlar, Hacıbektaşlı Mahallesi'nde, santralin yapılacağı alanın önünde sabah saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.

CHP'li vekiller destek verdi

JES istemediklerini haykıran eylemcilerin sayısı, 200 kişiyi aştı. CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ile Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da protestocu gruba destek verdi. Jandarmaya destek için bölgeye, polis ekipleri de sevk edildi. Ayrıca Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da bölgede hazır bekletildi. Güvenlik güçleri topluğa, 30 dakika arayla eylemi sonlandırması için 3 kez dağılmaları uyarısında bulundu.

3 asker ile CHP'li vekil yaralandı

Uyarıları dinlemeyen grup dağılmayınca, saat 12.30 sıralarında topluluğa müdahale edildi. Eylemcilerden 26'sı gözaltına alındı.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ile 2 asker gazdan etkilendi, 1 asker ise vücuduna isabet eden taşla yaralandı.

3 asker ile Başevirgen, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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