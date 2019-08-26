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Erdoğan'dan çarpıcı açıklama: Dicle ve Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız

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Erdoğan'dan çarpıcı açıklama: Dicle ve Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta Malazgirt Zaferinin 948. Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Dicle ve Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Demiri demirle dövenlerin, Anadolu'yu aşkla yoğuranların destanına şahitlik etmek için bir kez daha Ahlat'tayız." diyen Erdoğan, Geçen hafta hayatını kaybeden Ahmet Haluk Dursun Hocamız 'Ahlat'ı görmeden tarihi anlayamazsınız' derdi. Haluk Hoca bizler de devlet ve sivil toplum olarak senin emanetine sahip çıkıp, Dicle ve Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Ahlat'ın her yerinden tarih fışkırıyor"

-Evlatlarımıza tarih şuuru kazandırmak konusunda hala büyük eksikliklerimiz var. Gençler Ahlat'ı, Malazgirt'i yeterince tanımıyor. Ahlat'ın her yerinden tarih fışkırıyor. Tarihimizi 1923'ten başlatan zihniyet maalesef Ahlat'a gereken önemi vermedi, Ahlat'ı ihmal etti.

Malazgirt Savaşı'nın yaşandığı bölgeyi milli park ilan ederek örnek bir yer haline getiriyoruz. 

"Bize kefen biçenler..."

Tarihi şehirlerimize nasıl sahip çıkıyorsak, ecdad mirası ata sporlarımıza da aynı hassasiyetle sahip çıkacağız. Geleneksel spor dallarımızın yaygınlaştırılması, tarihi hafızamızın yeniden canlanması demektir. 23 Ağustos'tan beri bu meydanda birbirinden güzel etkinlikler düzenlendi. O büyük destanın 948. yıl dönümünde Anadolu'nun ebedi ve ezeli yurdumuz olduğunu haykırıyoruz.

Bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz.

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