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Kemal Kılıçdaroğlu ve Sezai Temelli'den önemli görüşme! CHP ve HDP'den açıklama

Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com
Kemal Kılıçdaroğlu ve Sezai Temelli'den önemli görüşme! CHP ve HDP'den açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile beraberindeki isimlerin gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin CHP ve HDP'den açıklama geldi.

HDP'den yapılan açıklamada "Başta kayyum darbesi olmak üzere demokrasi ittifakı, yeni anayasa ve yargı reformu gibi pek çok konu ele alındı" denilirken CHP Sözcüsü Faik Öztrak "Kayyum atayacaksınız neden seçime girmelerine izin verdiniz? Bu karar hukuki değil, siyasidir." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli TBMM Başkanvekili Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ile Tunceli Milletvekili Alican Önlü'yü kabul etti. Görüşmeye Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç eşlik etti.

"Siyasi darbe olduğunda hemfikir olunmuştur"

HDP'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: CHP heyetiyle yapılan görüşmede başta kayyum darbesi olmak üzere demokrasi ittifakı, yeni anayasa ve yargı reformu gibi pek çok konu ele alınarak değerlendirilmiştir.

Karşılıklı değerlendirmelerde, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atamalarının bir siyasi darbe olduğunda hemfikir olunmuştur.

Demokratik ilke ve değerleri savunan kararlı bir ortak tutumun önemine vurgu yapılmıştır. Verimli geçen görüşmede, muhalefetin ülkenin bütün önemli meselelerinde istişare içinde olmasının ve birlikte çözüm arayışının değerli olduğu belirlenmiştir.

"Mazbataları verilmeden kayyum süreci başlatıldı"

Genel merkezde basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak "Demokrasimizin yazını kışa çeviriyorlar. Saray milletin iradesini yok saymıştır. Sarayın kibir abidesi 31 Mart'tan ders almamıştır." dedi.

Öztrak, şöyle konuştu: Daha başkanlara mazbataları verilmeden kayyum süreci başlatıldığı açıktır. 

Kayyum atayacaksınız neden seçime girmelerine izin verdiniz? Bu karar hukuki değil, siyasidir.

İktidar sandıkta yenildiği siyasi rakiplerini elindeki devlet gücünü terörle mücadele gerekçesiyle istismar ederek yargı kararı olmadan tasfiye etmeye kalkarsa buna en hafifinden mızıkçılık denir.

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