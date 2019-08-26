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Haluk Levent'ten Emine Bulut'un kızına destek

Demirören Haber Ajansı
Haluk Levent'ten Emine Bulut'un kızına destek

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Kırıkkale'de annesi Emine Bulut'un babası tarafından boğazından bıçaklanmasına tanık olan 10 yaşındaki F.B.B. ile telefonla görüntülü konuşarak destek oldu. Levent, ""B.'nin artık yüzü gülüyor, o bizim kızımız" dedi.

Haluk Levent'ten Emine Bulut'un kızına destekÜnlü sanatçı Haluk Levent, F.B.B. ile telefonda görüntülü konuşarak, destek oldu. Levent, kendisi ile konuşurken yüzü gülen F.B.B.'nin fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak, ilk günden itibaren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ailenin yanında olduklarını bildirdi.

"Davanın sıkı takipçisi olacağız"

Levent, "Az önce Emine Bulut'un babası ve kardeşleri, Anadolu Halk ve Barış Platformu avukatlarına vekaletname verdiler. Davanın sıkı takipçisi olacağız. Ayrıca B'nin artık yüzü gülüyor. O bizim kızımız. B.'nin fotoğrafını koymakta tereddüt ettim önce. Ama baktım ki her tarafta her yerde onun görüntüleri var ve hep ağlayan hepimizi kahreden görüntüleri. Bu sebeple aileden izin alarak yayınladım. Ben ona 'yakında yanına gelip şarkı söyleyeceğim' deyince gülümsedi. Hep gülsün!" ifadelerini kullandı.




 

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