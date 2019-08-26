Kocası tarafından hastanede saldırıya uğramıştı! İşte duygusal anlar bebeğini kucağına aldı

Eşinin saat 23.00 sularında tekrar hastaneye geldiğini dile getiren Yırtıcı, şunları söyledi:

"O sırada odada ablam, annem ve ben, bir de bebeğim vardı. Biz yine bebeği görmeye geldiğini, özlediğini düşündük. Konuşmaya başladı, sonra evime dönmeyeceğimi söylediğim anda sinirlenip, 'Sen dönmelisin, gelinlikle geldin, kefenle çıkacaksın, seni ben öldüreceğim, eğer dönmezsen ölümün benim elimden olacak.' deyip bıçağı çekti. O sırada ablam araya girmeseydi şu an hayatta olmayacaktım. Bebeğimi de kucağıma alamayacaktım."