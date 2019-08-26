Kocası tarafından hastanede saldırıya uğramıştı! İşte duygusal anlar bebeğini kucağına aldı
Gaziantep'te doğumdan sonra hastane yatağında eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Güldane Yırtıcı, "Umut" ismini verdiği yeni doğan oğluyla buluştu. O duygusal anlar böyle kaydedildi.
Yırtıcı, doğum yaptığı ve tedavi gördüğü hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun yaşama umudu olduğunu belirterek, "Bu nedenle oğlumun ismini 'Umut' koyduk çünkü o benim umudum oldu. Eğer ablam araya girmeseydi ve ben yaşamasaydım çocuklarım annesiz kalacaktı." dedi.
Güldane Yırtıcı, olay günü yaşadıklarına ilişkin, "Doğumdan sonra babası olduğu için çağıralım, görsün, en azından o duyguyu tekrar yaşasın istedik. Saat 17.00-18.00 gibi kayınvalidemle geldiler, bebeği gördüler. Hiçbir şey olmamış gibi geri çıkıp gittiler." dedi.
Eşinin saat 23.00 sularında tekrar hastaneye geldiğini dile getiren Yırtıcı, şunları söyledi:
"O sırada odada ablam, annem ve ben, bir de bebeğim vardı. Biz yine bebeği görmeye geldiğini, özlediğini düşündük. Konuşmaya başladı, sonra evime dönmeyeceğimi söylediğim anda sinirlenip, 'Sen dönmelisin, gelinlikle geldin, kefenle çıkacaksın, seni ben öldüreceğim, eğer dönmezsen ölümün benim elimden olacak.' deyip bıçağı çekti. O sırada ablam araya girmeseydi şu an hayatta olmayacaktım. Bebeğimi de kucağıma alamayacaktım."
Zanlının en ağır cezayı almasını isteyen Yırtıcı, "Onun hayatımdan tamamen çıkmasını istiyorum. O gelecek korkusuyla yaşamak istemiyorum. Bir daha onu hiçbir zaman görmek istemiyorum. Hafif ceza almasını istemiyorum, en ağır cezayla yargılanmasını istiyorum. Hiçbir kadın ölmemeli, hiçbir çocuk annesiz kalmamalı." ifadelerini kullandı.