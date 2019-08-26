Cumhurbaşkanlığı kurul üyeleri vergi ödemiyor mu? İddia olay oldu işte gerçek

Cumhurbaşkanlığı Kurul üyelerinin aldıkları maaşlardan vergi kesintisi olmadığına dair iddiayı CHP Sözcüsü Faik Öztrak ortaya attı. Ancak işin aslı hiç de söylediği gibi çıkmadı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı Kurulu'ndakilerle ilgili bir iddia ortaya attı. Öztrak İzmir'deki orman yangınıyla ilgili açıklama yaparken kurul üyelerinden 'damga vergisi' alınmadığını öne sürdü ve şunları söyledi:



-"Hepimiz vergi ödüyoruz. Ama Cumhurbaşkanlığı Kurulu'ndakilerden damga vergisi dışında vergi alınmıyor. Bunun nedeni ne? Saray sosyetesi için alınan çifte maaşlar sıradan işlerdendir. Siz şahlanıyorsunuz, milletimiz seyrediyor. "

Vergi alınmıyor mu?

İddiaya Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca'dan yanıt geldi. Karaca, kurul üyelerinin maaş almadığını söyledi ve şu twiti attı:

Faik Öztrak Canlı Yayında , Türkiye’nin gözüne bakarak yalan söylüyor.CUMHURBAŞKANLIĞI Kurul Üyeleri’nin Maaş aldığını ve Gelir Vergisinden muaf olduğunu söylüyor.Öztrak yalancısın ! Ve cahilsin ! 1 Kurul Üyesi dahi maaş almadı. Almıyor. İspatlamazsan. Müfterisin !! @faikoztrak — KORKMAZ KARACA (@korkmazkaraca31) August 26, 2019

Sosyete damat ortada yok

Dün gece dolarda yaşanan spekülatif harekete de dikkat çeken Öztrak şunları söyledi:

-Piyasada nakış akışı durmak üzere. Borcunu ödeyemeyen vatandaşlarımız sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor. Sosyete damat ortada yok. Dün geceki dalgalanmaların arkasında ne var araştırılmalıdır."

Ekrem İmamoğlu'nun tatili

Erdoğan'ın İmamoğlu'nun tatiline ilişkin eleştirilerine sinirlenen Öztrak şu yanıtı verdi:

-"Beyefendi hayatında tatil yapmamış. Kendileri darbe girişiminde Marmaris’te çalışma kampında mıymış? Geçtiğimiz haftalarda neredeydiler, kimlerle tatil yaptılar? ‘Kardeşim Esad’ ile Bodrum’da kim tatil yaptı?"