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Araç sahipleri dikkat! Gece yarısından sonra benzin, motorin ve LPG otogaza zam

Araç sahipleri dikkat! Gece yarısından sonra benzin, motorin ve LPG otogaza zam

27 Ağustos gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına ortalama 18, benzinin litre fiyatına ise 17 kuruş, LPG Otogaza da litrede 5 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EGGİS) yaptığı açıklamaya göre; motorinin litresine 11 kuruş, benzinin litresine 16 kuruş LPG Otogaza da litrede 5 kuruş zam yapıldı.

Bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak zammın ardından motorinin litre fiyatı ortalama İstanbul'da 6,20 liradan 6,31 liraya, Ankara'da 6,26 liradan satılan 6,37 liraya İzmir'de ise 6,28 liradan 6,39 liraya yükselecek. 

Benzinin litre fiyatı da ortalama İstanbul'da 6,60 liradan 6,76 liraya, Ankara'da 6,67 liradan 6,83 liraya İzmir'de ise 6,68 liradan 6,84 liraya çıkacak. 

LPG Otogazın litre fiyatı ise ortalama İstanbul'da 3,36 liradan 3,41 liraya, Ankara'da 3,47 liradan 3,52 liraya, İzmir'de ise 3,39 liradan 3,44 liraya yükselecek. 

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. 

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