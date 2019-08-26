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Vakıfbank Dinamo Moskavo'da forma giyen Maja Ognjenovic'i transfer etti

Demirören Haber Ajansı
Vakıfbank Dinamo Moskavo'da forma giyen Maja Ognjenovic'i transfer etti

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü, geçen sezon Rusya ekibi Dinamo Moskova'da forma giyen Maja Ognjenovic'i kadrosuna kattı. Dünyanın en iyi pasörleri arasında gösterilen 35 yaşındaki oyuncu, 2005 yılından bu yana Sırbistan Milli Takımı'nda forma giyiyor. 

2018-2019 sezonunu FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, Sultanlar Ligi Şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğüyle noktalayan VakıfBank Spor Kulübü, Rusya ekibi Dinamo Moskova'da forma giyen Maja Ognjenovic'i kadrosuna kattığını açıkladı. 

VakıfBank'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü, Sırp oyuncu Maja Ognjenovic'i renklerine bağladı. 1.83 boyundaki pasör, gelecek sezon sarı-siyahlılar'ın başarısı için mücadele edecek. Maja'ya VakıfBank'a hoş geldin diyor, sporcumuza yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen VakıfBank Kadın Voleybol Takımımız'da başarılar diliyoruz'' ifadeleri yer aldı.

VakıfBank'ın yeni transferi Maja Ognjenovic'in kariyer özeti şu şekilde:

6 Ağustos 1984 yılında Sırbistan'ın Zrenjanin şehrinde dünyaya gelen Maja Ognjenovic, voleybola 12 yaşında başladı. Profesyonel kariyerine OK Postar takımında adım atan Sırp oyuncu, dünyanın önde gelen kulüplerinde forma giydi.

Dünyanın en iyi pasörleri arasında gösterilen Maja Ognjenovic, hem kulüp hem de milli takım kariyerinde büyük başarılara imza attı. 2004 yılında Kızılyıldız'la Sırbistan Ligi şampiyonluğunu elde eden 1984 doğumlu oyuncu, 2007 ve 2008'de Metal Galati'yle hem Romanya Ligi hem de Romanya Kupası'nı kazanmayı başardı. 2009'da Monte Schiavo Banca'yla CEV Challenge Kupası'nı alan Maja, 2014 ve 2015 yıllarında ise Chemik Police'yle Polonya Ligi'nde mutlu sona ulaştı. 

2016 yılında Eczacıbaşı VitrA'yla 2016 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan Sırp pasör, 2018 yılında da CEV Kupası'nı kazanan takımda yer aldı. 2005 yılından bu yana Sırbistan Milli Takımı'nda forma giyen Maja, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşarken, 2011 yılında Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda da mutlu sona ulaştı. 1984 doğumlu pasör, 2018 FIVB Dünya Şampiyonası'nı kazanan Sırbistan Milli Takımı kadrosunda yer alırken, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da milli takımla gümüş madalya kazandı.

BİREYSEL BAŞARILARI

2007 Kadınlar Avrupa Şampiyonası: En İyi Pasör

2009 CEV Challenge Kupası: En İyi Pasör

2010 Kadınlar Avrupa Ligi: En İyi Pasör

2011 Kadınlar Avrupa Şampiyonası: En İyi Pasör

2011 Kadınlar Avrupa Ligi: En İyi Pasör

2012 Kadınlar Avrupa Ligi: En İyi Pasör

2015 CEV Şampiyonlar Ligi: En İyi Pasör

2015 Kadınlar Avrupa Şampiyonası: En İyi Pasör

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