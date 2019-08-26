HABER /  GÜNCEL

Kastamonu'da açık alanda 'alkol' yasağı kararı

Kastamonu'da açık alanda 'alkol' yasağı kararı

KASTAMONU Valiliği, kent sınırları içinde açık alanlarda çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol alınmasını yasakladı.

Vali Yaşar Karadeniz, 'Kastamonu İl Sınırları İçerisinde Çevreyi Rahatsız Edecek Şekilde Açıkta Alkol Almanın Engellenmesine Dair Karar' yayımladı. Kentte huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, işlenen suçlarını aydınlatılması amacını taşıyan kararda şöyle denildi:

"Kastamonu il sınırları içerisinde, kamunun istifadesine açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, belediye sınırları içerisinde, meskun mahallerde, karayollarında, umuma mahsus yerlerde veya umumun istirahatine sunulan piknik ve ören yeri gibi alanlarda, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlarda, ibadethaneler ile terk edilen ve kullanılmayan yapılar, inşaatlar, banka ATM'leri, köprü altları, mezarlıklar, gezinti yerleri ve benzeri ile nerede park halinde olduğuna bakılmaksızın her türlü aracın içerisinde, çevresinde, çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol içilmesinin yasaklanarak, bu karara uymayanlar hakkında işlenen fiil başka bir suç oluşturmadığı takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesini ihlalden işlem yapılacaktır."

SON DAKİKA HABERLERİ
İsmail Saymaz ile canlı yayına çıkan Cübbeli Ahmet'ten çok konuşulacak açıklamalar
İsmail Saymaz ile canlı yayına çıkan Cübbeli Ahmet'ten çok konuşulacak açıklamalar
Araç sahipleri dikkat! Gece yarısından sonra benzin, motorin ve LPG otogaza zam
Araç sahipleri dikkat! Gece yarısından sonra benzin, motorin ve LPG otogaza zam
Cumhurbaşkanlığı kurul üyeleri vergi ödemiyor mu? İddia olay oldu işte gerçek
Cumhurbaşkanlığı kurul üyeleri vergi ödemiyor mu? İddia olay oldu işte gerçek
Kemal Kılıçdaroğlu ve Sezai Temelli'den önemli görüşme! CHP ve HDP'den açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu ve Sezai Temelli'den önemli görüşme! CHP ve HDP'den açıklama
Ankara'da deprem olacak mı Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan korkutan uyarı
Ankara'da deprem olacak mı Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan korkutan uyarı
Erdoğan'dan çarpıcı açıklama: Dicle ve Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız
Erdoğan'dan çarpıcı açıklama: Dicle ve Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız
ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'da fuhuşa zorlanan genç kız balkondan atladı
Diyarbakır'da fuhuşa zorlanan genç kız balkondan atladı
Sakarya'da 16 yaşındaki çocuk ölen annesine küfür eden kuzenini öldürmüş
Sakarya'da 16 yaşındaki çocuk ölen annesine küfür eden kuzenini öldürmüş
Haluk Levent'ten Emine Bulut'un kızına destek
Haluk Levent'ten Emine Bulut'un kızına destek
AÖF yeni kayıt yapma ne zaman 2019 AÖF 2019-2020 iş takvimi
AÖF yeni kayıt yapma ne zaman 2019 AÖF 2019-2020 iş takvimi
CHP'li Başkan'dan itiraf: HDP kardeş partimizdir
CHP'li Başkan'dan itiraf: HDP kardeş partimizdir
Selahattin Özdemir'in son sağlık durumu nasıl kalp krizi geçirmişti
Selahattin Özdemir'in son sağlık durumu nasıl kalp krizi geçirmişti
Yorumlar