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İsmail Saymaz ile canlı yayına çıkan Cübbeli Ahmet'ten çok konuşulacak açıklamalar

Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com

Gazeteci İsmail Saymaz ile canlı yayına çıkarak gündem olan Cübbeli Ahmet Hoca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevenlerimizin etrafımızdaki safları bu kadar sıklaştıracağını bilseydim Saymaz'la daha önce programa çıkardım" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmail Saymaz ile çıktığı program sonrası "Biz o taraftan birçok kişiyi sempatizanlar tarafına çekebildiğimiz için bu programın bizim açımızdan çok kârlı olduğunu söyleyebilirim" açıklaması yaptı.

Cübbeli Ahmet, İsmail Saymaz'ın tarikatlarla ilgili "Tarikat değil holding, başlarındakiler CEO, müritleri de müşteridir" sözleri ile başlayan tartışma sonrası Saymaz ile canlı yayına çıkmıştı.

"Çok kârlı olduğunu söyleyebilirim"

"CHP'ye rey verdiğini bildiren kişilerin bile "Hocaya sempatimiz arttı, hayır yapmak ne zaman suç oldu?!" diyen Cübbeli Ahmet'in Twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle:

Tweetlerini gördüm ve bir zamandır Oda TV röportajı ve bir hanımefendiyle röportaj verme gibi farklı nedenlerle gevşek olan saflarımızın daha sıklaştığını ve karşılaştığım herkesin zafer kazanmış gibi beni tebrik ettiklerini, teşekkür ettiklerini işitince bir de insanlar düşmanlarımın ne kadar şedîd olduğunu laf ve söz dinlemediklerini, asılsız ifadeler kullandıklarını ve ikna edici cevaplarıma rağmen ezberledikleri şeyi söyledikten sonra cevapları dinlemeye bile tenezzül etmediklerini görünce sevgi seliyle karşılaştım, dolayısıyla o taraf bizden bir kişi bile koparamayıp sevenlerimizi artırmışken biz o taraftan birçok kişiyi sempatizanlar tarafına çekebildiğimiz için bu programın bizim açımızdan çok kârlı olduğunu söyleyebilirim.

"Bir daha böyle üzüntüler yaşatmayacağım"

Ama bundan sonra seviyeyi muhafaza edeceğime sizleri temin ederek bir daha böyle üzüntüler yaşatmayacağımı da ifade ederim. Tabi bu kazancımızın ağustos ayına rastlaması ecdadımızın zafer ayında olmamız münâsebetiyle bizim açımızdan çok daha mânidâr olmuştur. Bu vesileyle şimdiden 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlar ve bu zaferleri bize armağan eden kıymetli ecdadımıza, şehit ve gazilerimize Yüce Rabbimden rahmet-i vâsi’alar niyaz ederim!

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