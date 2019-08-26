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Milliler Avrupa'da 3'te 3 yaptı

Anadolu Ajansı
Milliler Avrupa'da 3'te 3 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu maçında Bulgaristan'ı 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi.

Grupta 3'te 3 yapan Türkiye, son 16 turuna kalmayı garantiledi. Milliler, A Grubu'nda daha önce Yunanistan'ı 3-0, Finlandiya'yı 3-2 mağlup etmişti. 

Ankara Spor Salonu'nda oynanan maç karşılıklı sayılarla başladı. Kenarlardan Meliha İsmailoğlu ile etkili olan Türkiye, 3-0'lık seriyle 12-9 öne geçti. Skoru önce 12-12'ye getiren Bulgaristan, daha sonra 18-16'lık üstünlüğü ele geçirdi ve başantrenör Guidetti mola aldı. Ay-yıldızlı ekip, molanın ardından seyircinin de desteğiyle toparlanmasını bildi. Son bölümde bloklarda etkili olan milliler, ilk seti 25-21 aldı.

İlk setin son bölümündeki iyi oyunla morallenen Türkiye, ikinci setin başında farkı 5 sayıya (10-5) çıkardı. Üst üste basit hatalar yapan Bulgaristan karşısında file önünde üstünlüğü tamamen ele geçiren milli takım, Zehra Güneş, Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla durumu 14-6 yaptı. Türkiye, ikinci seti rahat bir şekilde 25-11 önde tamamladı: 2-0.

Üçüncü setin başında iki takım da birbirine üstünlük kurmakta zorlandı. 3-0'lık seriyle 13-11 öne geçen Bulgaristan, hücumda etkinliği düşen milliler karşısında 17-13'lük üstünlüğü yakaladı. A Milli Takım farkı bire (17-18) indirse de Bulgaristan, seti 25-20 önde bitirdi: 2-1.

Dördüncü sete 4-0'lık seriyle başlayan Türkiye, daha sonra basit hatalar yaptı ve Bulgaristan, skoru 7-7'ye getirdi. Meryem Boz'un devreye girmesiyle hücum gücü artan Türkiye, yeniden 4 sayılık farka (16-12) ulaştı. Türkiye, seti 25-18, maçı da 3-1 kazandı.

A Milli Takım, gruptaki 4. maçında 28 Ağustos Çarşamba günü saat 19.30'da Fransa ile karşılaşacak.

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