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Sivas'ta kadın avukat tartıştığı eşi tarafından dövüldü

Sivas'ta kadın avukat tartıştığı eşi tarafından dövüldü

SİVAS'ta eşi A.H. tarafından darp edildiği iddia edilen avukat Tuba H., (34) hastanede tedavi altına alındı. Eşini dövdükten sonra kaçan esnaf A.H. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

SİVAS Kardeşler Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Sivas Barosuna kayıtlı avukat 2 çocuk annesi Tuba H. ile kasap eşi A.H., henüz bilinmeyen sebeple tartıştı. Tartışmanın ardından iddiaya göre A.H. eşini 10 yaşındaki çocuğunun önünde darp etti. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücuduna ve yüzüne aldığı darbelerle yaralanan avukat Tuba H., kaldırıldığı Numune Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Tuba H.'nin elmacık kemiğinde kırıklar olduğu öğrenildi. Olayın ardında kaçan koca A.H. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Baro Başkanlığından tepki

Sivas Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir baroda düzenlediği basın toplantısında kadın avukatlarla birlikte meslektaşlarının yaşadığı eş şiddetine tepki gösterdi.

Başkan Demir, "25 Ağustos tarihinde gerçekleşen ve baromuza kayıtlı bir kadın meslektaşımızın eşi tarafından hali hazırda boşanma davası da devam ediyor. Eşi tarafından sokak ortasında 10 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde şiddet olayı yaşandı. Olayda bir bıçaklama girişimi de söz konusu. Meslektaşımızın maruz kaldığı haksız bu çirkin hadise kısa süre öncesinde olmasına rağmen her geçen gün Türkiye'de kadına şiddetin arttığını görmekteyiz. Gerek komisyon olarak gerek baromuza kayıtlı bir meslektaşımız olarak konunun hassas olduğunu kadına şiddetin her geçen artmasını da dikkate alarak konunun takipçisi olacağız" diye konuştu.

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