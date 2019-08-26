Sigaraya zam mı geldi? Ağustos sigara fiyatları

Sigaraya zam mı geldi sorusu sigara tiryakileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Sigaraya ağustos ayı başında yapılan zam sonrası 15 Ağustos'ta sigarada yeniden sigara fiyatları arttı mı merak ediliyor. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre, sigaradan alınan maktu vergi tutarı arttırıldı. Haberi gören tütün kullanıcıları Sigaraya zam mı geldi? sorusunun yanıtı merak etmeye başladı. İşte yanıtı...

"Sigara fiyatları arttı mı?" sorusu arama motorunda hızla aranmaya başladı. Sigara zam haberleri tütün kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Ağustos ayı itibariyle sigaraya yeni zam gelmişti. 1-3 TL'lik zammın ardından 12 TL'ye satılan bir sigara 15 TL'ye yükselirken, 16 TL'ye satılan bir sigara da 17 TL olmuştu. 15 Ağustos'ta Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre, sigaradan alınan maktu vergi tutarı arttırıldı.

Sigara fiyatları arttı mı?

15 Ağustos perşembe günü itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanan 1424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan bilgilere göre bir paket içinde yer alan her sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 0.2895 TL'den 0.3899 TL'ye çıktı.

Böylece paket başına alınan asgari maktu vergi tutarının 7.8 liraya yükseldiği anlamına geliyor. Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0.4539 TL olarak açıkladı.

Yapılan zamların paketlere yansıyıp yansımayacağı firmaların alacağı kararla belli olacak.

Asgari maktu vergi nedir?

Yükümlülerden, genellikle eşit miktarlarda alınan vergilere verilen isimdir. Asgari maktu vergi tutarı, sigaranın düşük fiyatla satılmasını engellemeye yönelik bir unsurdur. Sigarının perakende satış fiyatı ile vergi oranı çarpılır, bulunan rakam asgari maktu vergiden büyükse çarpım sonucu bulunan nispi vergi; düşük ise asgari maktu vergi tutarı esas alınır.

Sigarayı bırakmanın yolları neler?

- Bırakma denemeniz sırasında bol su için ve meyve tüketin.

- Çay ve kahve gibi içecekler, sigara içme isteği uyandırıyorsa bunları bir süre azaltın.

- El alışkanlığınız sizi zorluyor ise kalem ye da stres topu ile oynayabilir, ağzınızda kürdan bulundurabilir, şekersiz sakız çiğneyebilirsiniz.

- Elinizde küçük bir şişe su bulundurup, içme isteği gelince içebilirsiniz.

- İlk 2-3 hafta, sigara içilen ortamlara girmemeye çalışın. Bir süre sigarayı hatırlatıcı günlük alışkanlıklarınızdan vazgeçmeyi deneyin.

- Zaman zaman içme isteği gelebilir. Bu istek 3-5 dakika içinde geçer. Atlatmak için meyve ya da çiğ sebze (havuç, salatalık, marul v.s) atıştırın. 10 kez derin nefes alıp verin.

- Basit egzersiz hareketleri yapın.

- Duş alın.

- Yemek sonrası istek gelirse hemen masadan kalkıp dişinizi fırçalayın, meyve yiyin.

- İş ortamında istek gelirse, ortam değiştirip farklı bir şeyle uğraşın.

- Asla, "Bir sigara içsem bir şey olmaz" demeyin. Kendinizi kandırmayın. O bir sigarayı içerseniz, kısa sürede yeniden başlarsınız.

- Bırakabildiğinizi gördüğünüzde, "Korktuğum gibi değilmiş. Demek ki bırakabiliyorum. Ne zaman istesem bırakırım" diyerek yeniden başlamayın.