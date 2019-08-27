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Gerçeğinden ayırt etmek imkansız! Ama kıskıvrak yakalandılar

Gerçeğinden ayırt etmek imkansız! Ama kıskıvrak yakalandılar

Samsun'un Ayvaclık ilçesinde, esnafa sahte para verdikleri tespit edilen karı-koca, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir esnaftan gelen ihbar üzerine harekete geçti, sahte para soruşturması başlattı. Takibe başlayan ekipler, çevredeki 8 esnafa verildiği tespit edilen çok sayıda 100 TL'lik sahte banknot ele geçirdi.

Bölgedeki 29 güvenlik kamerasına da el koyarak inceleme başlatan polis ekipleri, kısa sürede eşkallerini belirlediği şüpheli F.T.(36) ve eşi S.T.'yi (40), yakaladı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, sorgusunda paraların sahte olduğundan haberlerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi. Seri numaralarının aynı olduğu saptanan sahte paraların ise gerçeğine birebir benzediği ve ayırt edilmekte güçlük çekildiği öğrenildi.

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