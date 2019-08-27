HABER /  DÜNYA

Japonya bir kız erkek arkadaşını bıçaklayıp yanında sigara içti

Japonya bir kız erkek arkadaşını bıçaklayıp yanında sigara içti

Japonya'da bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı. Yaralanan erkek arkadaşı yerde kanlar içerisinde yatarken de kadın başında sigara içti.

Japonya'da 21 yaşındaki Yuka Takaoka isimli kadın tartıştığı erkek arkadaşı Phoenix Luna'yı karnında bıçakladı. Daha sonra da kanlar içinde yerde uzanmış erkek arkadaşının yanına oturup sigara içti.

Takaoka ve erkek arkadışı Luna, eğlence mekanlarının ve hayat kadınlarının çalıştığı Kabukicho Mahallesinde çalışıyordu. Takaoka, erkek arkadaşının diğer kadınlarla çok yakınlaşmasından aşırı derece kıskançlık duymaya başaldı. Erkek arkadaşının cep telefonunda başka kadınlar ile samimi bir şekilde çekilmiş fotoğraflarını görünce Luna'yı karnından bıçakladı.

Sosyal medyada olay oldu

Olaydan sonra Yuka Takaokasosyla medyada popüler oldu. Sosyal medya kullanıcıları, güzel ve masum yüzlü bir kadının aşk için saldırgan olmasından şaşkınlık duyduklarını belirterek genç kadına, "En güzel cinayete teşebbüs şüphelisi" lakabını taktı.

Şikayetçi olmadı 

Yuka Takaoka , erkek arkadaşını çok sevdiğini, yaşadığı kıskançlık krizi sonrası kendisine hakim olamadığını bu nedenle erkek arkadaşını bıçakladığını söyledi. Luna, ise kız arkadaşının kendisini bıçaklamasının bir nedeni olduğunu ve kendisine kızgın olmadığını söyleyerek şikayetçi olmadı.

Gözaltına alınan Takaoka , mahkeme tarihine kadar polis gözetiminde kalacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
'Sigaraya 5 lira zam geldi' iddialarının ardından resmi açıklama
'Sigaraya 5 lira zam geldi' iddialarının ardından resmi açıklama
İsrailli bakandan küstah Türkiye tweeti
İsrailli bakandan küstah Türkiye tweeti
Amca tacizi mahalleliyi sokağa döktü
Amca tacizi mahalleliyi sokağa döktü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsrail'de yine kirli bir oyun oynanıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsrail'de yine kirli bir oyun oynanıyor
Pentagon'dan F-35 açıklaması: Türkiye bir müttefiktir
Pentagon'dan F-35 açıklaması: Türkiye bir müttefiktir
Pençe-3 Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu
Pençe-3 Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da dikkat çeken DAEŞ operasyonu çok sayıda gözaltı var
Adana'da dikkat çeken DAEŞ operasyonu çok sayıda gözaltı var
Gerçeğinden ayırt etmek imkansız! Ama kıskıvrak yakalandılar
Gerçeğinden ayırt etmek imkansız! Ama kıskıvrak yakalandılar
Bursa'da bir adam fuhuş için anlaştığı kişi transseksüel çıkınca bıçakladı
Bursa'da bir adam fuhuş için anlaştığı kişi transseksüel çıkınca bıçakladı
Mehmet Topal resmen Başakşehir'de
Mehmet Topal resmen Başakşehir'de
Gaziantep'te hakkında 6 ayrı suçtan kaydı olan şüpheli yakalandı
Gaziantep'te hakkında 6 ayrı suçtan kaydı olan şüpheli yakalandı
Anasınıfı ihtiyaç listesi 2019 anaokulu için gerekli ihtiyaç listesi
Anasınıfı ihtiyaç listesi 2019 anaokulu için gerekli ihtiyaç listesi
Yorumlar