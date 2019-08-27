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Dünyanın gözü bu toplantıdaydı! İşte G7 Zirvesi'nin sonuç bildirgesi

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Dünyanın gözü bu toplantıdaydı! İşte G7 Zirvesi'nin sonuç bildirgesi

FRANSA'daki G7 Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, Dünya Ticaret Örgütü, Çin-İngiltere Ortak Deklarasyonu, İran ve Libya konuları ele alındı.

Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen 45'inci G7 Zirvesi'nin sonucunda 1 sayfalık bildirge açıklandı. 

DTÖ'nün değişmesi

ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7'den açıklanan bir sayfalık sonuç bildirgesinde, anlaşmazlıkların daha çabuk çözülebilmesi ve ortadan kaldırılabilmesi için Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) işleyişinin değişmesi gerektiği ifade edildi.

OECD'de vergi anlaşması

Bildirgede, G7 ülkelerinin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nde (OECD) gelecek yıl uluslararası vergi hususunda çözüm bulacağına yönelik bir anlaşma sağlandığı kaydedildi.

İran'ın nükleer füzeleri

Liderlerin, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği ve bölgede barışla istikrarın sağlanması konusunda aynı görüşü paylaştığı vurgulanan bildirgede, Ukrayna'ya ilişkin, "Fransa ve Almanya, somut çözüm bulmak için gelecek haftalarda Normandiya formatında bir zirve düzenleyecek" ifadesine yer verildi.

Libya'da kalıcı ateşkes vurgusu

Bildirgede, G7 ülkelerinin Libya'da kalıcı ateşkesi desteklediği vurgulandı. Libya'ya ilişkin, "Savaştan etkilenen tüm tarafları ve yerel aktörleri ortak eden ve iyi hazırlanmış uluslararası bir konferansın düzenlenmesini istiyoruz." ifadesi kullanılan bildirgede, bu bağlamda Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği'nin yaptığı çalışmalara destek verildiği kaydedildi.

Çin-İngiltere ortak deklarasyonu

Bildirgede, "G7, 1984'te imzalanan Çin-İngiltere Ortak Deklarasyonu'nun önemini ifade ediyor ve şiddetten vazgeçilmesi çağrısında bulunuyor." denildi.

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