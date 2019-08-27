Sigara zam mı geldi 2019 sigara fiyat listesi en düşük kaç para oldu?

Sigaraya zam mı geldi 2019 güncel sigara fiyat listesi araştırmaları sosyal medyada dolaşan bir iddia sonrasında vatandaşlar tarafından aranmaya başladı. Peki en düşük paketi 12 lira olan sigaraya 23Ağustos Cuma gününden sonra yeniden zam geldi mi? Marlboro, Parlıament, Winston, Muratti, Lark, L&M sigara fiyatları kaç pata oldu pmkatig güncel sigara fiyatları haberimizde.