Sigara zam mı geldi 2019 sigara fiyat listesi en düşük kaç para oldu?
Sigaraya zam mı geldi 2019 sigara fiyat listesi kaç para oldu araştırması vatandaşların gündeminde. Sosyal medyada dolaşan sigaraya 5 lira zam yapıldı iddiası doğru mu? Sigara fiyatlarına yapılan son zam sonrası en düşük sigara fiyatı 12 lira olmuştu. Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre, sigaradan alınan maktu vergi tutarı arttırıldı. Peki bu yeni sigara zammı mı demek?
Sigaraya zam mı geldi 2019 güncel sigara fiyat listesi araştırmaları sosyal medyada dolaşan bir iddia sonrasında vatandaşlar tarafından aranmaya başladı. Peki en düşük paketi 12 lira olan sigaraya 23Ağustos Cuma gününden sonra yeniden zam geldi mi? Marlboro, Parlıament, Winston, Muratti, Lark, L&M sigara fiyatları kaç pata oldu pmkatig güncel sigara fiyatları haberimizde.
"Sigara fiyatları arttı mı?" sorusu arama motorunda hızla aranmaya başladı. Sigara zam haberleri tütün kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Ağustos ayı itibariyle sigaraya yeni zam gelmişti. 1-3 TL'lik zammın ardından 12 TL'ye satılan bir sigara 15 TL'ye yükselirken, 16 TL'ye satılan bir sigara da 17 TL olmuştu.
15 Ağustos'ta Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre, sigaradan alınan maktu vergi tutarı arttırıldı.
Sigara fiyatları arttı mı?
15 Ağustos perşembe günü itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanan 1424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan bilgilere göre bir paket içinde yer alan her sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 0.2895 TL'den 0.3899 TL'ye çıktı.