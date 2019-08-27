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'Sigaraya 5 lira zam geldi' iddialarının ardından resmi açıklama! Tepkilere neden oldu

'Sigaraya 5 lira zam geldi' iddialarının ardından resmi açıklama! Tepkilere neden oldu

Dün akşamdan beri sosyal medya gerek bazı yayın mecralarında dolaşan 'sigaraya 5 lira zam geldi' iddialarıyla ilgili resmi açıklama British American Tobacco'dan açıklama geldi. Şirketin sigaraya zam söylentilerine yönelik yaptığı resmi açıklaması paylaşıldı.

British American Tobacco (BAT) Türkiye'den yapılan açıklamada, "Bugün bazı sosyal medya hesaplarından British American Tobacco Türkiye ürünlerine zam yapılacağı şeklinde verilen haberler ve sözde zamlı fiyat listeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kurumumuzun ürünlerine yönelik aldığı bir zam kararı yoktur. Gerçek olmayan ve kurgulanmış görseller ile servis edilen, ne amaçla yapıldığını anlayamadığımız bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada gündeme oturdu

Sigaraya 5 TL daha zam geleceği iddiaları üzerine sosyal medyada paylaşımda bulunan kullanıcılar tepki gösterdi. Bu tepkiler sonrası Twitter'da "sigaraya 5" başlığı kısa sürede Türkiye gündeminde üst sıralara tırmandı.

British American Tobacco güncel sigara fiyatları

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