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Doların ateşi inmiyor! Yüksek seviyelere sabitlendi

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Doların ateşi inmiyor! Yüksek seviyelere sabitlendi

Dolar/TL, dün sert yükselişe geçse de fazla kalıcı olmadı. Dün 5.80 seviyesinde seyreden dolar/TL güne 5.82 ile başladı. 

Kapalıçarşı'da 5,8170 liradan alınan dolar, 5,8190 liradan satılıyor. 6,4600 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 6,4620 lira olarak belirlendi.

Pazartesi günü kapanışta doların satış fiyatı 5,7960 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 6,4450 lira olmuştu.

Dolarda son durum

ABD-Çin ticaret savaşı

Bazı yatırımcıların ABD-Çin ticaret savaşına kısa sürede bir çözüm bulunabilmesine ilişkin beklentilerini azaltmasıyla Asya piyasalarında sert yükseliş gerçekleşmişti.

5.80 bandında seyretti

Dolar/TL dün gece saatlerde 20 dakikadan kısa sürede yüzde 10'un üzerinde kayıp yaşadı ancak piyasaların açılmasıyla toparlandı ve 5.80 bandında seyretti.

Pozitif seyir

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin'in ticaret müzakereleri kapsamında yeniden masaya oturabileceğine dair haberlerin ardından yatırımcı güvenindeki artışla pozitif seyir izleniyor.

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