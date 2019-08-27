İzmir'de dehşet kaza! Ucuz atlatıldı

İzmir'in Bergama ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Araçtaki aile kazadan sağ kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Soma'dan Bergama yönüne seyir halinde olan 10 BAY 26 plakalı otomobilin sürücüsü 42 yaşındaki İmral Kaya direksiyon hakimiyetini kaybedince araç bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Vatandaşlar kazayı sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan sürücü Kaya'nın eşi 32 yaşındaki Zühre Kaya ve iki çocukları kazayı hafif yaralarla atlattı. Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.