Yer Antalya Kepez Devlet Hastanesi! 'Doğum yapan 274 çocuk' skandalı

ANTALYA Kepez Devlet Hastanesi'nde son iki yılda yaşları 14 ile 17 arasında değişen 274 çocuğun doğum yaptığı ortaya çıktı. Çocukların 115'i Türk, 159'u ise yabancı uyruklu. Antalya Barosu konuyu yargıya taşıyacak.

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Serap Ertuğrul, aileler talep etse de etmese de, yargıya intikal eden istismar olayları hakkında "müdahillik" talebinde bulunduklarını anlattı.

"Mutlaka hukuki süreç işletiliyor"

Yasa gereği çocuk doğumu gerçekleştiren uzmanların tutanakları Cumhuriyet Savcılığı'na ya da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bildirmek zorunda olduğunun altını çizen avukat Ertuğrul, polis ekiplerinin ise yabancı ya da Türk olduğuna bakmadan işlem başlatma mecburiyetinin bulunduğunu ifade etti: Yabancı ülke vatandaşlarının sağlık güvenceleri ile ilgili sıkıntılar var. Tedavilerde çeşitli sıkıntılar yaşayabiliyorlar ancak doğum başka bir konu. Türkiye vatandaşı da olsa, yabancı ülke vatandaşı da olsa çocukların korunması ilkesi gereği adli işlem başlatılıyor.

Eğer doğumlar gizlenmezse mutlaka hukuki süreç işletiliyor.

"Biz buna müsaade etmeyeceğiz"

Son yıllarda başta yabancı çocuklar olmak üzere çocuk istismarına ilişkin çok sayıda olayın takipçisi olduklarını aktaran Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Ertuğrul, "Kumluca'da istismara uğrayan Suriyeli çocuk olayı hakkında sorumluları şikâyet ettik. Suriyeli bir çocuğun dört hastaneye götürüldüğü ve kabul edilmediği iddialarının ardından suç duyurusunda bulunduk. Çocuk doğumlarla ilgili de gerekli girişimlerde bulunacağız. Aileler olayın üstünü örtmek istese bile biz buna müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.