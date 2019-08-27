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Huawei Nova 5T'nin resmi görüntüleri ortaya çıktı görüntü kalitesi full HD

Huawei Nova 5T'nin resmi görüntüleri ortaya çıktı görüntü kalitesi full HD

Nova 5 serisinin beşinci telefonu olan Nova 5T, bu hafta sonu Malezya’da gerçekleştirilen Kuala Lumpur Fashion Week etkinliğinde sergilendi. Sadece gösteriş amaçlı orada bulunan modelin resmi tanıtımı 27 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.

Huawei Nova 5T, arka tasarımı ve arka kamera yapısı da dahil olmak üzere Huawei Nova 5 Pro modeline benziyor. Alınan yeni bilgilere göre kendisi, görüldüğü üzere, 6.39 inçlik bir ekran ile piyasaya sürülecek. Daha önce kendisinin 5.5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacağı belirtiliyordu.

2340 x 1080 çözünürlük

Dewdrop ekranıyla dikkat çeken akıllı telefon, Full HD görüntü kalitesi sunacak ve 2340 x 1080 çözünürlük aracılığıyla kullanıcılara hizmet edecek. Buna ek olarak en çok merak edilen konulardan biri olan işlemci de ortaya çıktı. Huawei Nova T5, gücünü Kirin 810 işlemciden alacak. 

8 GB RAM ile donatılan yeni nesil telefon, 128 GB ve 256 GB dahili depolama seçenekleriyle geliyor. Kamera tarafına geçtiğimizde ise cihazın arkasında dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Ön tarafında 32 megapiksel(f/2.0) çözünürlüğünde bir kamera bulunduran model, arka tarafında ise, sırasıyla, şu kameraları barındırıyor:

— 48 megapiksel (f/1.8) ana kamera

— 16 megapiksel (f/2.2) geniş açı kamera

— 2 megapiksel (f/2.4) makro kamera

— 2 megapiksel (f/2.4) derinlik sensörü

Telefon; siyah, mor ve yeşil renk seçenekleriyle piyasadaki yerini alacak. Bunun dışında Nova 5T’nin işlemcisinden bahsetmek gerekirse Kirin 810, 7nm fabrikasyon yapısıyla üretildi. Performans konusunda 2.27 GHz gücündeki Cortex A76 çekirdeklerinden (2 adet) yararlanan yongaya, ayrıca, 1.88 Ghz hızındaki Cortex A55çekirdekler de (6 adet) yardımcı oluyor.

Mali-G52 MP6 grafik birimini kullanan Kirin 810, kendisinden öncekilere göre yüzde 162’ye kadar daha fazla performans gösteriyor. Oyunlarda da son derece iyi olan Kirin 810, birçok Huawei modelinin beğenilmesinde büyük bir rol oynuyor.

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