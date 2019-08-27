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Monaco'dan Falcao açıklaması! Galatasaray cephesine kötü haber geldi

Monaco'dan Falcao açıklaması! Galatasaray cephesine kötü haber geldi

Monaco'da artık kadroya dahi giremeyen Radamel Falcao'nun Galatasaray'a gelmesine kesin gözüyle bakılırken, Fransız kulübün ikinci başkanından flaş bir açıklama geldi.

1-1 biten Konyaspor maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaptığı, "Falcao gibi büyük bir golcüyü hangi hoca istemez? Arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor" açıklaması, transferin birkaç gün içinde biteceği yönünde haberlerin çıkmasına neden olmuştu.

Ancak Sabah'ın haberine göre Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, transfer için Galatasaray'ın veremeyeceği bir ücreti istediklerini belirtti.

Petrov, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
- "Galatasaray adına Fransa'ya kadar geliyorlarsa önce oyuncu ile değil kulüple görüşeceklerdi. Bu işte yeni olabilirim ama bu saygısızlığı kabul edemem."

- "Bedavaya göndermeyeceğiz. Falcao'yu çok istiyorlarsa 5 milyon Euro verecekler. Aksi halde Falcao hiçbir yere gitmez, Monaco'da sözleşmesini tamamlar ve sezon sonunda serbest kalıp istediği yere gider"

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Bonservissiz istiyor
FFP'de eksi 2.5 milyon Euro seviyesinde olan Galatasaray cephesi ise Falcao için bonservis ödemek istemiyor ve transferin kapanmasına bir hafta kala hangi oyuncusunu satacağını düşünüyor.

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